ΗΠΑ: Συνελήφθη 16χρονος με γεμάτο όπλο που απείλησε να «πυροβολήσει το σχολείο του» στη Νέα Υόρκη

Ένας μαθητής γυμνασίου της Νέας Υόρκης συνελήφθη την Πέμπτη μετά από την εισαγωγή ενός γεμάτου όπλου στην τάξη και την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήθελε να «πυροβολήσει το σχολείο», σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 16χρονος μαθητής της δευτέρας τάξης, δημοσίευσε την απειλή στο Instagram γύρω στις 10:15 π.μ. ενώ βρισκόταν στο μάθημα στο Λύκειο Benjamin N. Cardozo στο Bayside του Queens, δήλωσε η Αστυνομική Επίτροπος Jessica Tisch.

Ένα άτομο που είδε την ανάρτηση ειδοποίησε το FBI, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, δήλωσε η Αστυνομική Επίτροπος.

Αστυνομικοί πήγαν στο σχολείο, εντόπισαν τον μαθητή και βρήκαν ένα πιστόλι 9 χιλιοστών στο σακίδιό του, το οποίο ήταν γεμάτο με 13 σφαίρες. Σε αντίθεση με άλλα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, το Cardozo High School δεν ελέγχει τους μαθητές για όπλα, ανέφερε.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες που αυτό το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη», δήλωσε ο δήμαρχος Eric Adams σε συνέντευξη Τύπου όπου ανακοίνωσε τη σύλληψη.

Η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε το όνομα του 16χρονου, επειδή είναι ανήλικος, είπε η Αστυνομική Επίτροπος, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο. Απεστάλη μήνυμα στο γραφείο του εισαγγελέα του Queens με αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απειλητική ανάρτηση έδειχνε κάτι που έμοιαζε με σχολική εργασία πάνω σε ένα γραφείο, και η λεζάντα περιλάμβανε μια αργκό έκφραση για θυμό ή απογοήτευση και έλεγε, μεταξύ άλλων: «ορκίζομαι να πυροβολήσω το σχολείο». Τα δεδομένα τοποθεσίας έδειξαν ότι η ανάρτηση έγινε από το σχολείο, είπε.

