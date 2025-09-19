Αναγκαστική προσγείωση έκανε το ελικόπτερο του Τραμπ

Το ελικόπτερο υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια της μετάβασης του προεδρικού ζεύγους από την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού προς το αεροδρόμιο

Αναγκαστική προσγείωση αναγκάστηκε να κάνει το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους από το Λονδίνο, στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ελικόπτερο υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους από την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα με το CNN, με το όχημα να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σύστημα υδραυλικών του.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έδωσε λεπτομέρειες για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Λόγω ενός μικρού υδραυλικού προβλήματος και από υπερβολική προσοχή, οι πιλότοι προσγειώθηκαν σε ένα τοπικό αεροδρόμιο πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Stansted». Το αεροδρόμιο βρίσκεται λίγο έξω από το Λονδίνο και εκεί περίμενε το Air Force One για να μεταφέρει το ζευγάρι πίσω στον Λευκό Οίκο.

Η Λέβιτ είπε ότι «ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης».

Η απρογραμμάτιστη προσγείωση πρόσθεσε μια ειρωνική νότα στις επακόλουθες δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στο Air Force One. «Πετάξτε με ασφάλεια», είπε. «Ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Επειδή είμαι στην πτήση. Θέλω να γυρίσω σπίτι, αλλιώς δεν θα με ένοιαζε».

Μετά την αναγκαστική προσγείωση, το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε στο Air Force One για να ολοκληρώσει το ταξίδι επιστροφής του από το Ηνωμένο Βασίλειο.