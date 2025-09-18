Θηριώδης σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία, ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Θηριώδης σεισμός 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ρωσία.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 ώρα Ελλάδος.

Η Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία στην ανάλυσή της δίνει πως η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σχεδόν 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι.

«Μεγάλος σεισμός στη χερσόνησο της Καμτσάτκα μεγέθους 7.7. Προφανώς θα βγει προειδοποίηση για τσουνάμι. Θυμίζω ότι προ ημερών (30 Ιουλίου) είχε γίνει εκεί ο κύριος σεισμός μεγέθους 8.8. Τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη» έγραψε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

More video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/zScDe2HDAB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Ιουλίου στην ίδια περιοχή είχε συμβεί ακόμη μεγαλύτερος σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, που οδήγησε τους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν την κίνηση της χερσονήσου Καμτσάτκα, με την δορυφορική τεχνολογία InSAR. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν στον εντοπισμό των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο μετά από έναν σεισμό και χρησιμοποιούνται σε μοντέλα πρόβλεψης τσουνάμι.

Πηγή: iefimerida.gr