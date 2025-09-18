Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Πούτιν με έχει πραγματικά απογοητεύσει» – Νέα γκάφα: Μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να κατάφερε να υπογράψει συμφωνίες δισεκατομμυρίων με την Βρετανία και τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ και δεν έχει σταματήσει από την ώρα που πάτησε το πόδι του στην Γηραιά Αλβιώνα να ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις, ωστόσο ξαναβρήκε τον γνωστό εαυτό του όταν χρειάστηκε να μιλήσει για διπλωματία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε εκ νέου ότι έχει σταματήσει 7 πολέμους από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έκανε ακόμα μια γκάφα και δήλωσε απογοητευμένος καθώς ενώ πίστευε ότι θα κάνει το ίδιο με την Ουκρανία λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τελικά αποδείχθηκε το πιο δύσκολο.

Ενώ λοιπόν απαριθμούσε τις επιτυχίες του στον τερματισμό των πολέμων σε όλο τον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για την αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Λέγοντας όμως ότι «διευθέτησε» τη σύγκρουση, αναφέρθηκε στην Αρμενία ως «Αλβανία» – και αποκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν».

Trump, standing next to Starmer:



We settled the war between "Aber-baijan" and Albania. pic.twitter.com/5OMP74HKhM — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

«Με απογοήτευσε», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Πραγματικά με απογοήτευσε… Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Ο Κιρ Στάρμερ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πούτιν λέγοντας ότι έδειξε το αληθινό του πρόσωπο εξαπολύοντας την μεγαλύτερη επίθεση από όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία και πνίγοντας στο αίμα αθώους.

Starmer, standing next to Trump:



Putin has shown his true face. Mounting the biggest attack since the invasion began. Yet more bloodshed and killing of the innocent. pic.twitter.com/QrZ97V6vNT — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος λέει ότι «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε τη γνώμη του».

«Ήταν ένας υπέροχος νεαρός άνδρας, με απίστευτο μέλλον… Του είχα πει Τσάρλι, νομίζω ότι έχεις μια καλή ευκαιρία κάποια μέρα να γίνεις πρόεδρος», τόνισε.

Trump:



I told Charlie Kirk that he had a good shot of being President one day. pic.twitter.com/si1Z5bzF8Q — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Επίσης, είπε ότι διαφώνησε με τον Κιρ Στάρμερ για την απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και αυτή ήταν μια από τις ελάχιστες διαφωνίες που είχαν…

Πηγή: newsit.gr