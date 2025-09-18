MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επιβατικό αεροσκάφος έκανε κύκλους, επειδή ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας το είχε ρίξει... στον ύπνο

0
Ένα επιβατικό αεροσκάφος, που μετέφερε τουρίστες στην Κορσική, αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο επειδή ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είχε… αποκοιμηθεί στη βάρδια του!

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

Επιβατικό αεροσκάφος έκανε κύκλους, επειδή ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας το είχε ρίξει... στον ύπνο