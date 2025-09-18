Ιταλία: Ξύλο ανάμεσα σε βουλευτές μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση

Η μεταρρύθμιση αφορά τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων στην Ιταλία η οποία υπερψηφίστηκε με ψήφους 243 υπέρ και 109 κατά, βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι φασαρίες.
Το Δημοκρατικό Κόμμα με την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα, επιτέθηκε σφόδρα στα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν.
Τότε διάφοροι βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν, τα αίματα άναψαν με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και μάλιστα σύμφωνα με τη La Stampa, υπήρξαν και τραυματισμοί.
Παρά το γεγονός πως η μεταρρύθμιση υπερψηφίστηκε, δεν επιτεύχθηκε η πλειοψηφία των δύο τρίτων, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το θέμα.
