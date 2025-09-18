«Μελάνια, η μπανάνα»: Τρομερό τρολάρισμα στην Τραμπ για το φόρεμα της επίσκεψης στη Βρετανία (vid)

Η ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media, κατά τη διάρκεια της προεδρικής επίσκεψης στη Βρετανία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent.

Λίγες ώρες αφότου εμφανίστηκε με ένα τεράστιο μοβ καπέλο με φαρδύ γείσο που σκέπαζε σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπό της, η πρώτη κυρία επέλεξε να φορέσει ένα έντονα κίτρινο φόρεμα Carolina Herrera με ακάλυπτους ώμους στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Καμίλα.

Το σύνολο συνδυάστηκε με μια παστέλ ζώνη σε λιλά απόχρωση, πράσινα σκουλαρίκια με πολύτιμους λίθους και διαμάντια.

Οι αντιδράσεις στο X ήταν σφοδρές: «Η Μελάνια δείχνει δυστυχισμένη. Αυτό το φόρεμα είναι λάθος από όλες τις απόψεις», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε «Τι άσχημο φόρεμα φοράει η κυρία Τραμπ», ενώ κάποιοι το χαρακτήρισαν «παράξενο» και «σαν εμφάνιση για παραλία».

«Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;», ρώτησε άλλος σχολιαστής, ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψαν «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία». Υπήρχαν ωστόσο και φωνές που υπερασπίστηκαν την επιλογή της, χαρακτηρίζοντάς τη «εκθαμβωτική» και «όμορφη».

Η αντίθεση με την Κέιτ Μίντλετον ήταν έντονη: εκείνη επέλεξε μια εντυπωσιακή, χρυσή τουαλέτα με δαντέλα και ψηλό λαιμό, δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley, την οποία συνόδευσε με σκουλαρίκια της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ και την αγαπημένη της τιάρα Lover’s Knot.

🇺🇸 🇬🇧 This evening, The King and Queen welcomed President Trump and First Lady Melania Trump to a State Banquet held in their honour at Windsor Castle. pic.twitter.com/WbsbuprR05 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Μελάνια Τραμπ είχε φορέσει ένα σκούρο γκρι ταγιέρ από την παριζιάνικη συλλογή Christian Dior Haute Couture και μοβ καπέλο, προκαλώντας και πάλι χιουμοριστικά σχόλια: «Η Μελάνια μοιάζει με κρεμάστρα για παλτά και καπέλα», έγραψε κάποιος, ενώ άλλοι την παρομοίασαν με «sleep mode» ή ακόμα και με μέλος του προγράμματος προστασίας μαρτύρων.

Πηγή: newsbeast.gr