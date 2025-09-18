ΗΠΑ: Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δυο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στην Πενσυλβανία

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό την Τετάρτη στο νότιο τμήμα της Πενσυλβανίας, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας.

«Θρηνούμε για την απώλεια τριών πολύτιμων ψυχών που υπηρέτησαν αυτή την κομητεία, υπηρέτησαν αυτή την πολιτεία, υπηρέτησαν αυτή τη χώρα», δήλωσε ο κυβερνήτης Josh Shapiro.

Διεξάγεται έρευνα στην περιοχή του North Codorus Township, περίπου 115 μίλια (185 χλμ.) δυτικά της Φιλαδέλφειας, όχι μακριά από τα σύνορα με το Μέριλαντ, σύμφωνα με τις αρχές.

Το νοσοκομείο York ανακοίνωσε ότι δύο άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση που σχετίζονται με ένα αστυνομικό περιστατικό στο βόρειο τμήμα της κομητείας York. Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η γενική εισαγγελέας Pamela Bondi χαρακτήρισε τη βία κατά της αστυνομίας «μάστιγα για την κοινωνία μας». Ανέφερε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος για να υποστηρίξουν τους τοπικούς αστυνομικούς.

«Παρακαλώ στείλτε τις προσευχές σας στους αστυνομικούς και σε όσους εμπλέκονται στην ανταλλαγή πυροβολισμών στην κομητεία York», ανέφερε ο υποδιοικητής της Πενσυλβανίας Austin Davis σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πενσυλβανίας, Ντέιβ Σάντεϊ, δήλωσε ότι κατευθύνεται επίσης προς τον τόπο του συμβάντος. Ο Σάντεϊ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι καλεί «όλους τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου» και ότι «προσεύχεται για όλους τους εμπλεκόμενους».

Μια τοπική σχολική περιφέρεια εξέδωσε εντολή να παραμείνουν όλοι στα σπίτια τους, αν και δήλωσε ότι τα σχολεία και οι μαθητές δεν είχαν εμπλακεί στην ένοπλη επίθεση. Η εντολή άρθηκε αργότερα το απόγευμα. Η περιφέρεια δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι αρχές «μας συμβούλεψαν να κρατήσουμε τους μαθητές και το προσωπικό στα κτίριά μας ως προληπτικό μέτρο, ενώ αρκετοί δρόμοι της περιοχής είναι κλειστοί».

Η ιατρική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε έναν αγροτικό δρόμο στο νότιο-κεντρικό τμήμα της Πενσυλβανίας, ο οποίος διασχίζει μια αγροτική περιοχή με έναν αχυρώνα και χωράφια.

Το Προξενείο του Μεξικού στη Φιλαδέλφεια ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «παρακολουθούσε το περιστατικό» στην Πενσυλβανία και συμβούλεψε τους Μεξικανούς κατοίκους της περιοχής να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες. Ένας εκπρόσωπος του Μεξικανικού Προξενείου στη Φιλαδέλφεια δήλωσε ότι η ανάρτηση ήταν «απλώς μια προληπτική προειδοποίηση για την κοινότητά

Η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος εμπλέκεται στη συμπλοκή. Οι αστυνομικοί κρατούσαν τους πολίτες μακριά από τον τόπο του συμβάντος στην αγροτική περιοχή, με περίπου 30 αστυνομικά οχήματα να αποκλείουν τους δρόμους που περιβάλλουν έναν αχυρώνα, μια φάρμα με κατσίκες και χωράφια με σόγια και καλαμπόκι.

«Η Αστυνομία της Πολιτείας της Πενσυλβανίας, η Αστυνομία της Βόρειας Περιφέρειας και πολυάριθμοι διασώστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Οι Επίτροποι της Κομητείας του Γιορκ παρακολουθούν στενά την κατάσταση και προσεύχονται για όλους τους εμπλεκόμενους», ανέφερε η κομητεία σε δήλωσή της.

Ένας αστυνομικός της περιοχής σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με πιστόλι και πλαστικές δεματικές ταινίες εισέβαλε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός νοσοκομείου και πήρε ομήρους μέλη του προσωπικού, πριν από μια ανταλλαγή πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τόσο του υπόπτου όσο και ενός αστυνομικού.

Πηγή: ertnews.gr