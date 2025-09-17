Γάζα: Σφίγγουν τον κλοιό τα ισραηλινά τανκς - Σφοδροί βομβαρδισμοί, χιλιάδες πρόσφυγες και εκατόμβη θυμάτων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/9) ότι ανοίγει μια επιπλέον διαδρομή για 48 ώρες ώστε οι Παλαιστίνιοι να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του στρατού, συνταγματάρχη Αβιχάι Αντράι, εκτός από τη λεωφόρο αλ Ρασίντ, θα ανοίξει προσωρινά και η κεντρική οδός Σαλάχ αλ Ντίν, που διατρέχει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά τανκς έκαναν την εμφάνισή τους στα περίχωρα της πόλης, ενώ η ισραηλινή αεροπορία και οι μονάδες πυροβολικού επιτέθηκαν περισσότερες από 150 φορές τις τελευταίες ημέρες. Οι επιθέσεις κατέστρεψαν πολυώροφα κτίρια, ακόμη και σε περιοχές όπου είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο εκτοπισμένοι.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, στόχος των επιχειρήσεων είναι να ωθηθούν οι πολίτες προς τον νότο, ενώ προειδοποίησε πως οι μάχες θα ενταθούν τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές σε τηλεφωνία και διαδίκτυο, δυσχεραίνοντας την κλήση ασθενοφόρων και τη διάδοση πληροφοριών για την επίθεση.

Εκατόμβη θυμάτων και προειδοποίηση για λιμό

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με πηγές νοσοκομείων που επικαλείται το Al Jazeera, μόνο από την αυγή της Τετάρτης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 75 άνθρωποι, εκ των οποίων 53 στην πόλη της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει πως από την έναρξη του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 65.000 άνθρωποι και περισσότεροι από 165.000 έχουν τραυματιστεί. Τέσσερις από τους πρόσφατους θανάτους οφείλονται σε πείνα και υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από λιμό σε 432, ανάμεσά τους 146 παιδιά.

Από την κήρυξη λιμού στη Γάζα τον περασμένο μήνα, έχουν καταγραφεί 154 θάνατοι από υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 31 παιδιών. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανθρωπιστική κρίση παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Πλήγμα σε παιδιατρικό νοσοκομείο και νέες εκτοπίσεις

Σοκ προκάλεσαν οι πολλαπλές ισραηλινές επιθέσεις στο παιδιατρικό νοσοκομείο Ραντίσι, το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, περίπου 40 ασθενείς, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά σε ΜΕΘ και οκτώ πρόωρα βρέφη, παρέμειναν εντός κτιρίου μαζί με 30 μέλη ιατρικού προσωπικού, ενώ οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν.

«Καμία γωνιά της Γάζας δεν είναι ασφαλής», τόνισε ο Φικρ Σαλτούτ, διευθυντής της οργάνωσης Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστινίους. Το υπουργείο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς, με ό,τι μέσο διαθέτουν – από αυτοκίνητα μέχρι και πεζή – κατευθυνόμενοι προς το νότιο και κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Al Jazeera, εντείνονται ακόμη και σε περιοχές όπου έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι, καταρρίπτοντας κάθε αίσθηση ασφάλειας.

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει ευρέως τη συνεχιζόμενη χερσαία εισβολή, την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα φτάνει σε οριακό σημείο, με φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες.

Εξοργιστική ομολογία Ισραηλινού υπουργού: «Φλέβα» χρυσού για το real estate η Γάζα

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών ο οποίος μιλάει ανοιχτά για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και τις επενδυτικές προοπτικές, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.Ο Μπεζαζέλ Σμοτρίτς, χαρακτήρισε τη Γάζα «φλέβα χρυσού για την κτηματαγορά», τονίζοντας ότι οι πρόσφατες ενέργειες «φέρνουν πίσω τα χρήματα που έχουν επενδυθεί». Ο Σμοτρίτς σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με Αμερικανούς για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας πως «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, ήδη το ολοκληρώσαμε. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Οι προτάσεις Τραμπ και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατά καιρούς εκφράσει την επιθυμία να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να εγκαταλείψει την περιοχή μετά τον πόλεμο.

Τον Αύγουστο, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε σχέδιο ανοικοδόμησης που θα έθετε τη Λωρίδα υπό αμερικανικό έλεγχο για δέκα χρόνια, με παράλληλη οικονομική αποζημίωση περίπου για το ένα τέταρτο του πληθυσμού (πάνω από 500.000 άνθρωποι) προκειμένου να μετεγκατασταθούν, πολλοί μόνιμα. Οι προτάσεις αυτές έχουν συναντήσει έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

