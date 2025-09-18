Να δοθεί το όνομα του Αρμάνι στο αεροδρόμιο του νησιού Παντελερία εξετάζουν οι Ιταλοί - Ήταν το «καταφύγιό» του

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν πρόταση να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του μικρού ιταλικού νησιού Παντελερία, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας.

