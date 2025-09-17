Ο Τραμπ κατά των δικαστών μετά τη δολοφονία Κερκ: «Προσπάθησαν να αναγκάσουν τον Τσάρλι να σταματήσει τις δραστηριότητές του»

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται από την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που έχασε τη ζωή του από σφαίρα κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να εξαπολύει επίθεση στους δικαστές που είχαν «κυνηγήσει» το σωματείο του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στράφηκε κατά των δικαστών μέσω του Truth Social, που του είχαν ασκήσει δίωξη και τον είχαν δικάσει κατά τη θητεία του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, του Τζο Μπάιντεν, με αφορμή την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και υποστηρικτή του, Τσάρλι Κερκ.

Στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχοποίησε τον πρώην ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ και τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος είχε προεδρεύσει στη δίκη του στην υπόθεση για κρυφές καταβολές χρημάτων σε μια σταρ πορνογραφικών ταινιών.

Όπως τους προσάπτει στην ανάρτησή του, ο Τζακ Σμιθ ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια έρευνα για το Turning Point, το κίνημα που ίδρυσε ο Αμερικανός συντηρητικός influencer Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Γιατί το καταπληκτικό Turning Point τέθηκε υπό ΈΡΕΥΝΑ από τον “Διαταραγμένο” Τζακ Σμιθ και τη Διεφθαρμένη και Ανίκανη κυβέρνηση Μπάιντεν;», διερωτάται ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στο δικό του social media.

«Προσπάθησαν να αναγκάσουν τον Τσάρλι, όπως και πολλούς άλλους ανθρώπους και κινήματα, να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους. Εργαλειοποίησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά των πολιτικών αντιπάλων του Τζο Μπάιντεν, περιλαμβανομένου ΕΜΟΥ!», ανέφερε ακόμη.

Ο δικαστής Τζακ Σμιθ, τελεί υπό διοικητική έρευνα μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, είχε διοριστεί ειδικός εισαγγελέας το 2022.

Ήταν ο άνθρωπος που είχε ασκήσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ για παράνομες απόπειρες να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020 αλλά και για τα απόρρητα έγγραφα που είχαν βρεθεί στο σπίτι του αμερικανού προέδρου, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο την πρώτη φορά.

Μόλις επανεξελέγη πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βάσει της παράδοσης, σταμάτησε να διώκεται, με τον Τζακ Σμιθ να παραιτείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Χωρίς να αναφέρει το όνομά του, ο πρόεδρος Τραμπ καταφέρεται επίσης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth κατά του Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του στην υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε κριθεί ένοχος 34 κατηγοριών για κρυφές πληρωμές ύψους 130.000 δολαρίων στην πρώην σταρ πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς.

Οπως αναφέρει στην ανάρτησή του, επιθυμεί ο «διεφθαρμένος» δικαστής να καταβάλει «μια μέρα ένα πολύ υψηλό τίμημα για τις παράνομες πράξεις του».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, είχε μεγάλη επίδραση στο να διχαστούν εκ νέου οι ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ενισχύσει τις επιθέσεις τους εναντίον των Δημοκρατικών και προοδευτικών οργανώσεων κατηγορώντας τις ότι προωθούν την πολιτική βία.

«Η ριζοσπαστική αριστερά προκάλεσε τεράστιες ζημιές στη χώρα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος την Τρίτη 16.09.2025, πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία. «Αλλά το διορθώνουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Washington Post, ρεπουμπλικανός βουλευτής του Ουισκόνσιν κατέθεσε πρόταση νόμου για να εμποδίσει τη χορήγηση ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε οργανώσεις που απασχολούν ανθρώπους «που ανέχονται και εκθειάζουν την πολιτική βία».

Όπως ανέφεραν οι New York Times στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως η Open Society Foundation του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος και η Ford Foundation, οι οποίες χρηματοδοτούν αμφότερες αριστερές οργανώσεις.

