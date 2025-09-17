Eurovision: Η Ισπανία ούτε θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό αν δεν αποβληθεί το Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από τη Eurovision 2026, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ισπανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης RTVE ενέκρινε την Τρίτη (16/09) πρόταση για αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό, σε περίπτωση που το Ισραήλ συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.

Η πρόταση κατατέθηκε από τον πρόεδρο του οργανισμού, Χοσέ Πάμπλο Λόπεθ, και όπως μεταδίδεται από την εφημερίδα El Pais, υπερψηφίστηκε με 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις αυξανόμενες πιέσεις μελών της ισπανικής κυβέρνησης να ληφθεί σαφής στάση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον απόηχο της πολεμικής σύγκρουσης στη Γάζα, που σύμφωνα με διεθνή μέσα έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 ανθρώπους, κυρίως αμάχους.

Η Ισπανία γίνεται έτσι το πρώτο μέλος των Big Five - των πέντε κύριων χρηματοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) - που απειλεί ανοιχτά με αποχώρηση από τη Eurovision, σε μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη αρκετές χώρες, ανάμεσά τους η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία, έχουν εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν στον διαγωνισμό εφόσον δεν υπάρξει αποκλεισμός του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, η EBU δεν έχει σχολιάσει επισήμως την απόφαση του RTVE, ενώ η στάση της απέναντι στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 παραμένει αμετάβλητη.