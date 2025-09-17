Τραγωδία στην Ισπανία: 4χρονη υπνοβάτισσα σκαρφάλωσε τα κάγκελα μπαλκονιού κι έπεσε στο κενό

Τετράχρονο κορίτσι που υπέφερε από επεισόδια υπνοβασίας, έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου του σπιτιού του στην Costa Blanca.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα, το κορίτσι κατέληξε σε νοσοκομείο του Αλικάντε, ύστερα από την τραγική πτώση που σημειώθηκε στις 5 το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο κοντινό θέρετρο της Κάλπε.

Οι γονείς της μικρής δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή που σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό και την ευθύνη για τα δυο μικρά παιδιά της οικογένειας είχε η 15χρονη αδερφή τους.

Το μικρό κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε σε τοπικό κέντρο υγείας, αλλά στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο του Αλικάντε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της.

Η μικρή κατέληξε πέντε ημέρες μετά την πτώση της, υποκύπτοντας στα τραύματά της, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, αλλά η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μόλις τις τελευταίες ώρες.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι ερευνητές που εξέτασαν την υπόθεση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα, με την ισπανική εφημερίδα Información να υποστηρίζει ότι το κορίτσι είχε στο παρελθόν επεισόδια υπνοβασίας.

Η τετράχρονη φέρεται να σκαρφάλωσε στα κάγκελα του μπαλκονιού, να έχασε την ισορροπία της και να βρέθηκε στο κενό, χτυπώντας πρώτα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πριν καταλήξει στο έδαφος.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Το 2020, η 47χρονη Βρετανίδα τουρίστρια Coral Skipp έσπασε τη σπονδυλική της στήλη ύστερα από πτώση 18 μέτρων, όταν υπνοβάτησε και βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου στην Ίμπιζα.

Το 2015, η 37χρονη Emma Evans έχασε τη ζωή της από πτώση μπαλκονιού ξενοδοχείου στις 2 Σεπτεμβρίου, με την ιατροδικαστική έρευνα στο Σουόνσι να καταγράφει ότι είχε τάση προς υπνοβασία.

Ο Κόλιν Φίλιπς, ανώτερος ιατροδικαστής για το Σουόνσι και το Νιθ Πορτ Τάλμποτ, κατέληξε τότε σε πόρισμα θανάτου από ατύχημα.

Πηγή: iefimerida.gr