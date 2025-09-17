Πώς μία μητέρα «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του (vid)

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή ασθένεια εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια οικογένεια στο Τέξας, όταν ο 6χρονος γιος τους έμεινε παράλυτος λίγες ώρες μετά από διάγνωση για γρίπη.

Απελπισμένη και χωρίς άλλες επιλογές, η μητέρα του στράφηκε στη Google στη μέση της νύχτας και αυτό που βρήκε κατέληξε να του σώσει τη ζωή, σύμφωνα με την New York Post. «Νόμιζα ότι θα τον χάσω εκείνη την ημέρα», είπε η Κάσι Ντάνιελ για τον γιο της, Γουίτεν Ντάνιελ, σε συνέντευξη στο KCBD.

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο, όταν ο 6χρονος Γουίτεν ήταν στο νοσοκομείο με ζάλη και πονοκέφαλο. Οι γιατροί διέγνωσαν γρίπη. Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες μετά την άφιξή του, το παιδί δεν μπορούσε να περπατήσει, να μιλήσει και να αναπνεύσει μόνο του. Στη συνέχεια, έχασε τις αισθήσεις του.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο τρομακτικό είναι να βλέπεις το παιδί σου σε τέτοια κατάσταση», δήλωσε η Κάσι. Οι γιατροί έσπευσαν να διασωληνώσουν τον Γουίτεν ενώ παράλληλα έκαναν εξετάσεις, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ανακαλύψουν την αιτία των αινιγματικών συμπτωμάτων του.

Διαπίστωσαν πως δεν ήταν γρίπη ενώ εντόπισαν μια σπάνια και δυνητικά θανατηφόρα συστάδα αιμοφόρων αγγείων που είχαν διαρροή στον εγκέφαλο. Η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε και είχε σπασμούς και εγκεφαλικά επεισόδια στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τότε, οι γιατροί είχαν πει στη μητέρα πως αν το παιδί ζούσε, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να περπατήσει ξανά - και θα χρειαζόταν αναπνευστήρα και σωλήνα σίτισης για όλη του τη ζωή.

Η μητέρα έμεινε άναυδη αφού μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο Γουίτεν είχε ανακηρυχθεί MVP της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Η Κάσι έψαξε στη μηχανή αναζήτησης Google μέχρι που βρήκε ένα άρθρο του Δρ. Ζακ Μόρκος, νευροχειρουργού στο UTHealth Houston, ο οποίος ειδικευόταν στην πάθηση του γιου της. Του έστειλε ένα email ζητώντας βοήθεια. Λίγο μετά, εκείνος απάντησε - επιμένοντας να διακομιστεί ο Γουίτεν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε μια απειλητική για τη ζωή σπηλαιώδη δυσπλασία.

Σύμφωνα με την Alliance to Cure Cavernous Malformation, περίπου 1 στους 500 ανθρώπους πιστεύεται ότι έχει τουλάχιστον ένα από αυτά τα επικίνδυνα συσσωματώματα στον εγκέφαλο ή στη σπονδυλική στήλη. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα -συνήθως μεταξύ των ηλικιών 20 και 40- οι επιληπτικές κρίσεις είναι το πιο συνηθισμένο σημάδι, ακολουθούμενες από αιμορραγία και νευρολογικά προβλήματα όπως θολή όραση, πονοκεφάλους, αδυναμία και προβλήματα στην ομιλία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει σαφής αιτία, αλλά το 20% είναι γενετικής προέλευσης. Αυτοί οι ασθενείς συχνά αναπτύσσουν πολλαπλές δυσπλασίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Λίγο μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο Γουίτεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Για τέσσερις ώρες, ο Μόρκος και ο παιδοχειρουργός Μάνις Σαχ πραγματοποίησαν την επέμβαση η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Ο Γουίτεν ξύπνησε και ανέπνεε μόνος του ενώ μιλούσε.

Μετά από έξι εβδομάδες νοσηλείας, το παιδί επέστρεψε σπίτι του και γιόρτασε τα έβδομα γενέθλιά του. «Ευχαριστώ τον Δρ Μόρκος και τον Δρ Σαχ που είδα ξανά τους φίλους μου», είπε ο μικρός στο KCBD.

Αυτό το φθινόπωρο, ο Γουίτεν ξεκίνησε τη δευτέρα δημοτικού και έχει ήδη πάρει την άδεια να επιστρέψει στο γήπεδο. «Στην πραγματικότητα, του είπαμε ότι η μόνη προϋπόθεση για να παίξει μπάλα ήταν να μας στείλει φωτογραφίες», είπε ο Δρ Σαχ.

Πηγή: protothema.gr