Τα μηνύματα του Τάιλερ Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Είχα βαρεθεί το μίσος του»

Οι Αρχές στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Τα μηνύματα αυτά που έβγαλαν στην δημοσιότητα οι δικαστικές Αρχές στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν τις σκέψεις του Ρόμπινσον, πριν αλλά και μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που συγκλόνισε τη χώρα.

Αρχικά ο συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον έλαβε ένα μήνυμα που έγραφε το εξής: «Άσε ό,τι κάνεις. Κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου».

Όταν κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, βρήκε ένα σημείωμα που έλεγε: «Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

Σημείωμα που αποκαλύπτει την πρόθεση του Τάιλερ Ρόμπινσον να σκοτώσει τον συντηρητικό ακτιβιστή και πως το είχε προμελετημένο.

Η συνομιλία που καταγράφεται είναι συγκλονιστική

Αφού διάβασε το σημείωμα, ο συγκάτοικος απάντησε: «Τι;;;; Αστειεύεσαι, έτσι;»

Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά, αγάπη μου, αλλά θα μείνω στο Όρεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γηρατειά. Λυπάμαι που σε έμπλεξα.

Συγκάτοικος: Δεν το έκανες εσύ, έτσι;

Ρόμπινσον: Ναι, το έκανα, συγγνώμη.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι είχαν πιάσει τον ένοχο.

Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν έναν τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον που φορούσε παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο ρίψης λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλευράς της πόλης είχε αποκλειστεί. Είναι ήσυχα, σχεδόν αρκετά για να βγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που περιμένει.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος: Ναι.

Ρόμπινσον: Είχα βαρεθεί το μίσος του. Κάποια μίση δεν μπορούν να διαπραγματευτούν. Αν καταφέρω να πάρω το τουφέκι μου χωρίς να με δουν, δεν θα αφήσω κανένα στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά, ελπίζω να έχουν φύγει. Δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι το βρήκαν.

Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδίαζες αυτό;

Ρόμπινσον: Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, νομίζω. Μπορώ να πλησιάσω, αλλά υπάρχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι έχουν ήδη ψάξει εκείνο το σημείο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω.

Ρόμπινσον: Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα πάρει μόλις έφτασα στο αυτοκίνητό μου. Ανησυχώ για το τι θα κάνει ο γέρος μου αν δεν του φέρω το τουφέκι του παππού… Δεν ξέρω αν έχει σειριακό αριθμό, αλλά δεν θα με εντοπίσουν. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα. Έπρεπε να το αφήσω σε έναν θάμνο όπου άλλαξα ρούχα. Δεν είχα τη δυνατότητα ή το χρόνο να το πάρω μαζί μου. Ίσως πρέπει να το εγκαταλείψω και να ελπίζω ότι δεν θα βρουν αποτυπώματα. Πώς στο διάολο θα εξηγήσω στον γέρο μου ότι το έχασα;

