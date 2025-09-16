Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν επίσημα οι κατηγορίες στον Ρόμπινσον - Ζητούν την επιβολή θανατικής ποινής

Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η οποία σόκαρε τον πλανήτη.

Ο Ρόμπινσον κατηγορήθηκε επίσημα την Τρίτη για φόνο εκ προμελέτης, χρήση πυροβόλου όπλου με συνέπεια σοβαρό σωματικό τραυματισμό, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, παρεμπόδιση μαρτύρων και διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιού.

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια αμερικανική τραγωδία» δήλωσε ο Τζεφ Γκρέι, εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε ενώ ασκούσε ένα από τα πιο ιερά και αγαπητά αμερικανικά δικαιώματα, το θεμέλιο της δημοκρατικής μας δημοκρατίας, την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση της αλήθειας».

«Είναι επίσης ένα αδίκημα κατά του κράτους και της ειρήνης και της ευημερίας των κατοίκων της Γιούτα και όσων την επισκέπτονται», συνέχισε.

Ο Γκρέι δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτηση για την επιβολή της θανατικής ποινής. Ο Ρόμπινσον κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις αρχές, δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας μιλώντας με φίλους και την οικογένειά του, αλλά δεν έχουν ακόμη καταλάβει γιατί φέρεται να πυροβόλησε τον Κερκ.

«Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι άνθρωποι γύρω του συνεργάζονται και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Κοξ στην εκπομπή «This Week» του ABC.

Πηγή: iefimerida.gr