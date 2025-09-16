Επίσημο: Η Ισπανία δεν πάει Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ - Η ψηφοφορία και η απόφαση

Η Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα μετά τις Σλοβενία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Ολλανδία που ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2026, εάν συμμετάσχει σε αυτόν το Ισραήλ.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVE ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ του μποϊκοτάζ του διαγωνισμού εάν το Ισραήλ είναι μεταξύ των χωρών που θα υποβάλουν συμμετοχή τον επόμενο χρόνο.

Αυτό καθιστά την Ισπανία την πρώτη από τις λεγόμενες «Big five» χώρες της Eurovision (Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) που λαμβάνει αυτή την απόφαση σε απάντηση στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Η απόφαση ελήφθη την ίδια ημέρα που μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραττε γενοκτονία στη Γάζα, σημειώνει ο Guardian.

Το RTVE ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η πρόταση αποχώρησης από τη διοργάνωση του 2026 εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και μία αποχή.

«Τον Ιούλιο, το RTVE ζήτησε από την EBU [την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, η οποία διοργανώνει την Eurovision] να ξεκινήσει μια σοβαρή και εις βάθος συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στο επόμενο φεστιβάλ της Eurovision. Άλλες χώρες υποστήριξαν το αίτημα της Ισπανίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Παράλληλα δήλωσε ότι η απόφαση δεν θα επηρεάσει το Benidorm Fest, τον Εθνικό ετήσιο διαγωνισμό στον οποίο η Ισπανία επιλέγει την συμμετοχή της στη Eurovision, λόγω της δημοφιλίας του φεστιβάλ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του υπουργού Πολιτισμού της χώρας, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε πως «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision».

«Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος στο διαγωνισμό», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία» υπενθύμισε.

Να σημειωθεί ότι η εθνική δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία του Ισραήλ, Kan, η οποία έχει απειληθεί με ιδιωτικοποίηση από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, έχει ήδη αποφασίσει την συμμετοχή της στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο επόμενος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Πηγή: cnn.gr