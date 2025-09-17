MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κι όμως συμβαίνει: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ Central Perk - Με καφέδες και ατάκες από τα «Φιλαράκια»

0
Οι θαυμαστές των «Friends», ή «Φιλαράκια» όπως έγινε γνωστή στην Ελλάδα η σειρά, θα μπορούν πλέον να απολαύσουν ένα φλιτζάνι σε έναν χώρο που θα θυμίζει το στέκι των αγαπημένων τους ηρώων, στην πολύβοη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Κι όμως συμβαίνει: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ Central Perk - Με καφέδες και ατάκες από τα «Φιλαράκια»