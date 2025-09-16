Το Ισραήλ μπήκε στην πόλη της Γάζας: Βίντεο του IDF με άρματα μάχης κατά την επίθεση – Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν διαφυγή

Χιλιάδες οικογένειες επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα (16.09.2025)ότι έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μεγάλης κλίμακας επίθεσης με στόχο την κατάληψη της πόλης.

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσε βίντεο που δείχνει στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται χθες το βράδυ στην πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός ξεκίνησε μια νέα επίθεση εναντίον της Χαμάς στην περιοχή.

Ο στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα εισέβαλαν στην πόλη της Γάζας με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού του Ισραήλ, καταστρέφοντας δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η μεραρχία, μια ελίτ μονάδα αλεξιπτωτιστών και κομάντος, εντάχθηκε στην 162η Μεραρχία, η οποία ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Σύμφωνα με τον IDF, τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως το τελευταίο σημαντικό οχυρό της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για την εκκένωση.

Πολλοί έχουν περιγράψει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες να έχουν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται από πάνω.

Η στρατιωτική ηγεσία, υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζει την επιστροφή των ομήρων ως κύριο στόχο της επιχείρησης, δηλώνοντας πως η διαδικασία αυτή αποτελεί «πόλεμο και εθνική ηθική δέσμευση».

Ο Ζαμίρ, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «η επιστροφή των ομήρων είναι καθήκον εθνικής σημασίας και ηθικής υποχρέωσης».

Ο στρατηγός Ζαμίρ σημείωσε ότι η επιχείρηση προχωρά «συνδυάζοντας χερσαίες δυνάμεις, ακριβή πυρά και ποιοτική πληροφορία», ενώ πρόσθεσε ότι στοχεύει στην ενίσχυση των πληγμάτων κατά της Χαμάς, ώστε ο πόλεμος να πλησιάσει στην ολοκλήρωσή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ζαμίρ, η Χαμάς έχει ήδη δεχτεί σοβαρά πλήγματα: «Έχουμε διαλύσει το κύριο μέρος της στρατιωτικής της ισχύος, και τώρα ενισχύουμε τα επιτεύγματα που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε το τέλος του πολέμου πιο κοντά».

הרמטכ״ל: ״צה״ל הוא צבא העם, זה מקור כוחו. כמפקדו של הצבא, מחובתי להציג לפני כל פעולה את כלל המשמעויות הביטחוניות האפשריות. כלל הסיכונים וההזדמנויות הוצגו בפני הדרג המדיני בבהירות ובמקצועיות. כעת, אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה״



״החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה… pic.twitter.com/zv7Z61oaew — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Ο Ζαμίρ, παρά τις αντιδράσεις που είχε εκφράσει προηγουμένως, δήλωσε πως ήταν καθήκον του να παρουσιάσει όλα τα δυνατά σενάρια και να καταθέσει τις προτάσεις του στην πολιτική ηγεσία. Ανέφερε, επίσης, ότι οι IDF λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποσκοπώντας στη μείωση των θυμάτων αμάχων.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στο Χ.

Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Πηγή: newsit.gr