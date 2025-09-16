Εγκαίνια εστιατορίου fast food στο Παρίσι κατέληξαν σε χάος: Εμφανίστηκαν 3.000 άτομα, επεισόδια με αστυνομικούς

Τα εγκαίνια ενός νέου εστιατορίου στο κέντρο του Παρισιού κατέληξαν σε χάος όταν εμφανίστηκαν 3.000 άτομα, προκαλώντας συγκρούσεις με την αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.