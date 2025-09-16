Πέθανε στα 89 του ο θρυλικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πέθανε στα 89 του χρόνια ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής περιβαλλοντικών σκοπών και θεμελιωτής του ανεξάρτητου κινηματογραφικού κινήματος γύρω από το Sundance.

Ο θάνατός του ήρθε τα ξημερώματα της Τρίτης στο σπίτι του στη Γιούτα, στα βουνά έξω από το Provo. Ανακοινώθηκε με δήλωση της Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Όπως ανέφερε, πέθανε στον ύπνο του, χωρίς όμως να δοθεί συγκεκριμένη αιτία.

Ο Ρέντφορντ απαιτούσε οι ταινίες του να έχουν πολιτισμικό βάρος, πραγματευόμενες συχνά σοβαρά ζητήματα, όπως η πολιτική διαφθορά.

Έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ: το πρώτο (1980) για τη σκηνοθεσία της ταινίας Συνηθισμένοι άνθρωποι (Ordinary People) και το δεύτερο (2002) για τη συνολική του προσφορά στο χώρο του κινηματογράφου.

