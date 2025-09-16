Γιατί ο Τραμπ καταθέτει αγωγή κατά των New York Times - Το εξωφρενικό ποσό που ζητά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει τη σύγκρουσή του με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ανακοινώνοντας πως προχωρά σε αγωγή-μαμούθ για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των New York Times.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμηση, λίγες ημέρες αφότου η εφημερίδα δημοσίευσε άρθρα για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την απειλή που είχε εκτοξεύσει ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να μηνύσει τους New York Times σχετικά με ρεπορτάζ που αφορούσε ένα σημείωμα με σεξουαλικά υπονοούμενα και ένα σκίτσο που είχε δώσει στον Έπσταϊν.

«Σήμερα, έχω τη μεγάλη τιμή να καταθέτω αγωγή για δυσφήμηση και συκοφαντία ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι NYT δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα της New York Post για σχολιασμό.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την εφημερίδα ότι ψεύδεται για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, καθώς και για κινήματα που ηγούνται οι Ρεπουμπλικανοί, όπως το America First Movement και το Make America Great Again (MAGA).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αγωγή θα κατατεθεί στη Φλόριντα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.