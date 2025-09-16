«Η Γάζα καίγεται»: Σφοδροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να δηλώνει πως πρόκειται για επιχείρηση εξάλειψης της Χαμάς.

Η νέα εξέλιξη σηματοδοτεί μια από τις πιο αιματηρές φάσεις του πολέμου που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια και επιδεινώνει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο Κατς.

«Ακούμε τις κραυγές τους»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει την επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς, πυρά πυροβολικού και επιθέσεις με drones.

Μάρτυρας που μίλησε στο AFP περιέγραψε «βαρύ, ασταμάτητο βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας», ο οποίος ισοπέδωσε σπίτια και εγκλώβισε ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. «Ακούμε τις κραυγές τους», δήλωσε ο 25χρονος κάτοικος Αχμέτ Γκαζάλ.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας που ελέγχεται από τη Χαμάς, είπε στο AFP ότι «ο βομβαρδισμός συνεχίζεται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται».

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν σπίτι σε περιοχή βόρεια της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 50. Το πρακτορείο Wafa, επικαλούμενο ιατρικές πηγές, μετέδωσε ότι οι περισσότεροι από τους 62 νεκρούς της Δευτέρας προέρχονταν από την πόλη της Γάζας.

Η στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου πως η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει τη χερσαία επιχείρηση, αλλά θέλει να δει να εφαρμόζεται γρήγορα και να τελειώνει το συντομότερο δυνατό.

«Ο Ρούμπιο δεν τράβηξε το φρένο στη χερσαία επιχείρηση», ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε: «Δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ, είναι ο πόλεμος του “Μπίμπι”, και εκείνος θα αναλάβει ό,τι συμβεί στη συνέχεια».

Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχθεί μια συμφωνία

Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ιδιαιτέρως ισχυρά πλήγματα επί της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ' αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: 'Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή'», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Aμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ' αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνάντησε χθες, Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη νέα επίθεση του ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη της Γάζας και στο δηλωμένο στόχο του για την εξάλειψη της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πόλη της Γάζας υπέστη την περασμένη νύκτα σφοδρούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν κτίρια που στέγαζαν κατοίκους.