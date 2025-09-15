ΗΠΑ: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ» – Το σημείωμα που έγραψε ο Ρόμπινσον, πριν από την δολοφονία

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, o Τάιλερ Ρόμπινσον, πριν από την δολοφονία είχε γράψει ένα σημείωμα στο οποίο έλεγε ότι «έχει την ευκαιρία να βγάλει από τη μέση τον» συντηρητικό ακτιβιστή «και θα την εκμεταλλευτεί».

Την αποκάλυψη έκανε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ. ‘Το σημείωμα γράφτηκε πριν από τους πυροβολισμούς και βρισκόταν στο σπίτι του υπόπτου’, δήλωσε ο Πατέλ το πρωί της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ), στο Fox News.

‘Έχω την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ’, έγραφε το σημείωμα, σύμφωνα με τον Πατέλ. “Έκτοτε μάθαμε το σημείωμα – αν και καταστράφηκε – βρήκαμε εγκληματολογικά στοιχεία του σημειώματος και επιβεβαιώσαμε τι έλεγε το σημείωμα λόγω της επιθετικής μας στάσης στις συνεντεύξεις”, είπε ο Πατέλ.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή σε σχέση με τη δολοφονία στο Πανεπιστήμιο Utah Valley που συγκλόνισε τον κόσμο. Ο Πατέλ αποκάλυψε επίσης ότι DNA που ταιριάζει με του Robinson βρέθηκε στο σημείο όπου κρύφτηκε ο δολοφόνος του Κερκ, καθώς και στην πετσέτα που κάλυπτε το φονικό όπλο, όταν το πέταξε στο δάσος ο δολοφόνος.

Ο Πατέλ επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τους ερευνητές μετά τη σύλληψή του την Παρασκευή. Ο Ρόμπινσον τέθηκε τελικά υπό κράτηση αφού πείστηκε να παραδοθεί από τον πατέρα του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Από την Κυριακή, οι ερευνητές εξακολουθούσαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο και δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να συζητήσουν ένα πιθανό κίνητρο. Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ σημείωσε ότι ο Ρόμπινσον αντιπαθούσε τον Κερκ και ενδέχεται να είχε “ριζοσπαστικοποιηθεί” στο διαδίκτυο.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης ανέφερε ως αποδεικτικά στοιχεία χαράξεις σε κάλυκες σφαιρών που βρέθηκαν στο τουφέκι που οι αρχές πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση, καθώς και μηνύματα σε εφαρμογή συνομιλίας που αποδίδονται στον ύποπτο και τα οποία ένας συγκάτοικός του τα έδωσε στις αστυνομικές αρχές.

Η οικογένεια και οι φίλοι του υπόπτου περιέγραψαν ότι η πολιτική του στράφηκε προς τα αριστερά τα τελευταία χρόνια, καθώς περνούσε μεγάλες ποσότητες χρόνου ξεφυλλίζοντας τις “σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου”, δήλωσε την Κυριακή ο Κοξ.

“Ο συγκάτοικος ήταν ένα διεμφυλικό άτομο και ήταν ερωτικός σύντροφος, του Ρόμπινσον”, δήλωσε ο Κοξ. “Μπορώ να πω ότι ήταν απίστευτα συνεργάσιμος, αυτός ο σύντροφος ήταν πολύ συνεργάσιμος, δεν είχε ιδέα ότι αυτό συνέβαινε”, είπε.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο Ρόμπινσον αστειευόταν ενεργά με γνωστούς του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord, αφού παρατήρησαν ότι έμοιαζε με τον δράστη της δολοφονίας του Κερκ.

“Αυτές οι συζητήσεις σίγουρα γίνονταν”, δήλωσε ο κυβερνήτης στο ABC News. “Και δεν πίστευαν ότι ήταν πράγματι αυτός – ήταν όλα αστεία μέχρι που παραδέχτηκε ότι ήταν πράγματι αυτός”.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που περιήλθαν στην κατοχή των New York Times, ένας χρήστης της πλατφόρμας ξεκίνησε μοιράζοντας τις φωτογραφίες παρακολούθησης και σημειώνοντας το όνομα χρήστη του Robinson, γράφοντας “wya” – ή “where you at” – με ένα emoji κρανίου.

Ο Robinson ανταπέδωσε σχεδόν αμέσως: “Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες”, έγραψε. ‘Ο Tyler σκότωσε τον Charlie!!!!’ έγραψε ένας άλλος χρήστης στη συνομιλία της ομάδας το απόγευμα της Πέμπτης, κάνοντας αστεία tag στον Robinson.

Οι αρχές χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν έναν ύποπτο, αφού αναγκάστηκαν να δώσουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την παρακολούθησή του.

