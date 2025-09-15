Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Πανευτυχής στη φωτογραφία της σύλληψης

Μια γυναίκα από τη Βόρεια Ντακότα χτύπησε τον φίλο της στο κεφάλι με ένα τσεκούρι – την ώρα που εκείνος κοιμόταν – αλλά δεν μπορούσε να κρύψει το πλατύ χαμόγελό της όταν οι αστυνομικοί την συνέλαβαν, όπως ανέφεραν οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Η 23χρονη Λένα Ντεολιβέιρα από τη Βόρεια Ντακότα φέρεται να επιτέθηκε στον φίλο της με τσεκούρι, ενώ βρίσκονταν σε ένα γκαράζ στο Φάργκο νωρίς το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα, όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από τους γείτονες.

Γείτονας είπε ότι ξύπνησε από τις κραυγές και είδε την 23χρονη να χτυπάει τον άνδρα με το τσεκούρι. Μάλιστα μίλησε για δύο χτυπήματα.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα δάχτυλά του είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα από την επίθεση και το κεφάλι του είχε ένα μεγάλο κόψιμο, όπως αναφέρουν τα έγγραφα.

Η Ντεολιβέιρα κατάφερε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη δύο μέρες αργότερα.

Αίσθηση προκάλεσε στους αστυνομικούς το πλατύ χαμόγελό της στη φωτογραφία της, ως κρατούμενη αφού συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας και βαριά επίθεση.

Η 23χρονη κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 16 Οκτωβρίου.

Πηγή: newsit.gr