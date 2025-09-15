Βρετανική αστυνομία: O 49χρονος Γερμανός παραμένει ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν

Η βρετανική αστυνομία που διερευνά την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, της τριών ετών Βρετανίδας τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή Αλγκάρβε στην Πορτογαλία το 2007, ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος Γερμανός παραμένει ύποπτος στην έρευνά της.

Ο ύποπτος, Κρίστιαν Μπρούκνερ, ζούσε στην περιοχή Αλγκάρβε την περίοδο που εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚάν και αναμένεται να απελευθερωθεί από τη φυλακή στη Γερμανία αυτόν τον μήνα. Είχε αναγνωριστεί ως ύποπτος για πρώτη φορά από τις βρετανικές και γερμανικές αρχές το 2020.

«Είμαστε ενήμεροι για την επικείμενη αποφυλάκιση του 49χρονου Γερμανού, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος στη γερμανική ομοσπονδιακή έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν», δήλωσε ο Μαρκ Κράνγουελ, επικεφαλής ερευνητής της Βρετανικής Αστυνομίας, σε ανακοίνωση τη Δευτέρα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο παραμένει ύποπτος στην έρευνα της Βρετανικής Αστυνομίας».

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 ενώ ήταν σε διακοπές με την οικογένειά της στην πόλη Praia da Luz της Πορτογαλίας, προκαλώντας μια εντατική αναζήτηση και προσελκύοντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως. Η μικρή δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Ο Γερμανός ύποπτος είχε αρνηθεί το αίτημα για συνέντευξη από τη βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν να διερευνούν οποιεσδήποτε πιθανές γραμμές έρευνας.

«Δεν μπορούμε να παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες της αποφυλάκισής του θα πρέπει να απευθύνονται στις γερμανικές αρχές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η γερμανική αστυνομία είχε δηλώσει τον Ιούνιο του 2020 ότι θεωρεί τη Μαντλίν ΜακΚάν νεκρή και ότι ο Κρίστιαν Μπρούκνερ πιθανότατα είναι υπεύθυνος. Ο Μπρούκνερ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που σχετίζεται με την υπόθεση.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος και έμπορος ναρκωτικών βρίσκεται στις φυλακές για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή του Αλγκάρβε.

Πριν από την αναμενόμενη αποφυλάκισή του, οι πορτογαλικές και γερμανικές αρχές είχαν περάσει τέσσερις μέρες τον Ιούνιο ψάχνοντας για στοιχεία σχετικά με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν στην περιοχή Αλγκάρβε.

