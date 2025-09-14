Η Τουρκία προκαλεί για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στα ιστορικά γεγονότα»

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είναι το Σάββατο 14.09.2025, με την Τουρκία, να αναφέρει ότι οι δηλώσεις που έγιναν σήμερα είναι προκλητικές και ανυπόστατες, με τυ συμπλήρωση 103 ετών από τα θλιβερά για την ελληνική ιστορία περιστατικά.

Σε όλη τη χώρα και οι περισσότεροι Έλληνες αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα για την θλιβερή αυτή ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό, για την σφαγή χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με την Τουρκία, να αρνείται κάθε λόγο για γενοκτονία.

Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998 και έκτοτε τιμάται με εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας:

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές με αφορμή την επέτειο των λεγόμενων -και ανυπόστατων- ισχυρισμών για την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Τέτοιες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στα ιστορικά γεγονότα και έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να μην ενεργούν με γνώμονα εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και να απέχουν από ενέργειες που καλλιεργούν εχθρότητα ανάμεσα στους δύο λαούς».

Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2025

Νωρίτερα είχε κάνει αναφορά στην και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».

«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών. Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή» αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίαςhttps://t.co/iuZyblySdC pic.twitter.com/Eja5B3W37z — President GR (@PresidencyGR) September 14, 2025

«Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα “Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος”, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της» συμπληρώνει.

Μήνυμα λόγω της ημέρας, έστειλε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με μία ανάρτησή του στο X.

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998.



Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην… pic.twitter.com/pPDhu8hH0D — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 14, 2025

«Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας. “… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε” (Γ. Σεφέρη, «Επί Σκηνής Ε’») », ανέφερε ο υπουργός στο μήνυμά του.

Πηγή: newsit.gr