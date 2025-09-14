Τσάρλι Κερκ: Ποιο είναι το ιδεολογικό κίνημα Groyper που ανήκε ο δολοφόνος - «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;»

Επίσημες κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα, που κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας Σπένσερ Κοξ.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, μετά από ειδοποίηση συγγενών και οικογενειακού φίλου, όπως ανακοίνωσε ο Κοξ σε συνέντευξη Τύπου. Ο Κερκ, συνιδρυτής της φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA και στενός πολιτικός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δέχθηκε τον θανάσιμο πυροβολισμό κατά τη διάρκεια υπαίθριας εκδήλωσης με περίπου 3.000 παρευρισκόμενους στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ, 65 χλμ. νότια της Σολτ Λέικ Σίτι.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο ελεύθερος σκοπευτής εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή για να διαφύγει. Κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε τουφέκι με μπουλόνι, που θεωρείται το όπλο της επίθεσης.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φαίνεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» με σκούρα ρούχα και γυαλιά ηλίου. Η δολοφονία προκάλεσε οργή στους υποστηρικτές του Κερκ και καταδικάστηκε από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας», τόνισε ο κυβερνήτης Κοξ, χαρακτηρίζοντας το έγκλημα «ορόσημο στην αμερικανική ιστορία», συγκρίνοντάς το με το κύμα πολιτικών δολοφονιών της δεκαετίας του 1960.

Το μυστήριο του κινήτρου

Ο Κοξ αρνήθηκε να μιλήσει για κίνητρα, αποκαλύπτοντας όμως ότι σε πυρομαχικά που περισυνελέγησαν βρέθηκαν χαραγμένα μηνύματα, όπως το προκλητικό: «Εδώ φασίστες! ΠΙΑΣΤΕ!». «Νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, χωρίς κομματική ταυτότητα. Ωστόσο, το Reuters επικαλείται συγγενή που ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια είχε δείξει αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον και είχε εκφράσει αντιπάθεια για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως καταγράφεται σε ένορκη κατάθεση εντάλματος σύλληψης.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, κατηγόρησαν την πολιτική αριστερά ότι υποδαυλίζει αντισυντηρητικό μίσος που ενθαρρύνει τη βία.

Από την άλλη, Δημοκρατικοί που ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα απαντούν ότι ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική, στοχοποιώντας πολιτικούς αντιπάλους, δικαστές και μέσα ενημέρωσης.

Το «κίνημα Groyper»

Η Ρέιτσελ Κλάινφελντ, ανώτερη συνεργάτιδα του Carnegie Endowment for International Peace, σημείωσε ότι τα σύμβολα στους κάλυκες παραπέμπουν στο λεγόμενο κίνημα Groyper, το οποίο συνδέεται με τον ακροδεξιό σχολιαστή Νικ Φουέντες.

«Είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό ρεύμα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, αντι-ομοφυλοφιλική ρητορική και λευκή υπεροχή», είπε.

Τόνισε όμως ότι οι περισσότεροι δράστες πολιτικής βίας συνήθως δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο ιδεολογικό στρατόπεδο, αλλά καθοδηγούνται από συνονθύλευμα θεωριών συνωμοσίας και ψυχικών διαταραχών.

«Δεν θα ήταν παράξενο αν αυτό το άτομο ήταν ακροδεξιό, αλλά και αν είχε ποικιλία απόψεων και παρέμενε αταξινόμητο», πρόσθεσε. Το Reuters μάλιστα τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο: «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;».

