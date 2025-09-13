Η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση στην Ευρώπη με drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σε Ρουμανία και Πολωνία

Το βράδυ του Σαββάτου 13.09.2025, σύμφωνα με τις αρχές της Ρουμανίας, ένα drone από τη Ρωσία, παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας με τις αρχές να τίθενται σε επιφυλακή.

Η Ρωσία, ηθελημένα είτε άθελά της προκαλεί συνεχώς τις τελευταίες ημέρες με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κινητοποιώντας χώρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μία περίοδο που η ένταση είναι στα ύψη, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό πριν λίγα 24ωρα με την κατάρριψη drones από την Πολωνία που είχαν παραβιασει τον εναέριο χώρο της, και τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να ενεργοποιεί το άρθρο 4 της σύμβασης του ΝΑΤΟ.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρουμανίας ανέφεραν ότι παρακολούθησαν ρωσικό drone που μπήκε στον εναέριο χώρο της, με τις αρχές να στέλνουν επείγουσα ειδοποίηση στους της Τουλτσέα, που βρίσκεται κοντά στον Δούναβη στα σύνορα με την Ουκρανία, να βρουν καταφύγιο.

Shelter-in-place orders have been issued for residents in Northern Romania near the border with Ukraine within the last hour, warning of the possibility of Russian one-way attack drones landing inside of Romania. pic.twitter.com/zuEiN96wkM — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά F-16 και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο» που παρακολουθούσαν «μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Λίγο νωρίτερα κινητοποίηση υπήρξε και στην Πολωνία, που είχε σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό σμήνους drones κοντά στα σύνορα της Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι «το επίπεδο απειλής ακυρώθηκε» και ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή από εδάφους και αέρος ενώ πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση».

Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, έτοιμα να υπερασπιστούν αν χρειαστεί τον πολωνικό εναέριο χώρο ενώ παράλληλα, είχε δοθεί εντολή να κλείσει, για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία.

Από την πλευρά της Πολωνίας, δεν έγινε καμία αναφορά σε τυχόν παραβιάσεις του εναέριου χώρου, όπως σημειώνει το Reuters.

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Την εισβολή ρωσικού drone επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος αναφέρει σε ανάρτησή του πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα και έμεινε σε αυτόν περίπου 50 λεπτά.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» την διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (…) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Βρετανία και το Ισραήλ.

Την Παρασκευή 12.09.2025, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Εθνη χθες οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Πηγή: newsit.gr