Συναγερμός στην Πολωνία: Απειλές από drones κοντά στα σύνορα με Ουκρανία - Απογειώθηκαν μαχητικά, έκλεισε αεροδρόμιο

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από αναφορές για πιθανή απειλή από drone.

Μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας αλλά και συμμαχικών δυνάμεων απογειώθηκαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ενώ το αεροδρόμιο του Λούμπλιν έκλεισε προσωρινά, μαζί με μια ευρύτερη ζώνη γύρω από αυτό.

Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα, ήχησαν και σειρήνες προειδοποίησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η κινητοποίηση των αεροσκαφών εντάσσεται στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιείται στην περιοχή των συνόρων με την Ουκρανία, με στόχο τη διασφάλιση της εναέριας ασφάλειας της χώρας.

«Πρόκειται για προληπτικές ενέργειες με σκοπό την προστασία του εναέριου χώρου και των πολιτών, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης.

Όπως σημειώνει το Reuters, στην επίσημη ενημέρωση δεν γίνεται λόγος για επιβεβαιωμένη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Ωστόσο, η νέα κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενου περιστατικού που σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν, όταν πολωνικές δυνάμεις κατέρριψαν ρωσικά drone τα οποία είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Από την πλευρά της, η Ρωσία είχε τότε αρνηθεί κάθε πρόθεση στοχοποίησης της Πολωνίας.

