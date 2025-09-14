MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γιγάντιο «απόκοσμο» πλάσμα ξεβράστηκε σε ακτή - Το «ταξίδι» του παραμένει μυστήριο

0
Πώς θα αντιδρούσατε αν, ενώ απολαμβάνατε μια χαλαρή βόλτα στην παραλία, αντικρίζατε ξαφνικά ένα τεράστιο, αλλόκοτο πλάσμα να είναι ξαπλωμένο στην άμμο;

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Γιγάντιο «απόκοσμο» πλάσμα ξεβράστηκε σε ακτή - Το «ταξίδι» του παραμένει μυστήριο