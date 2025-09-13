Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ .

Ένα οικογενειακό μυστικό που ψιθυριζόταν εδώ και δεκαετίες στο Βέλγιο βγήκε πλέον στο φως.

«Ο μπαμπάς σου είναι πρίγκιπας»: Η στιγμή που ένας Βέλγος ανακάλυψε ότι είναι το εξώγαμο παιδί ενός παντρεμένου γαλαζοαίματου