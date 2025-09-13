Ρωσία: Σεισμός «μαμούθ» 7,4 Ρίχτερ στη Ρωσία κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα – Συναγερμός για τσουνάμι

Ο σεισμός στη Ρωσία που έγινε ξημερώματα του Σαββάτου 13.09.2025 (ώρα Ελλάδος) είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.
Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, εξέδωσε προειδοποίηση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λίγες ώρες μετά ανακοίνωσε πως δεν συντρέχει κίνδυνος.
Στα βίντεο που βγήκαν στα social media φαίνεται και η στιγμή του ισχυρού σεισμού. Στα πλάνα φαίνονται κτίρια και κολώνες ηλεκτροδότησης να κουνιούνται σαν να είναι χάρτινα.
Τον Ιούλιο, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 4 μέτρων στον Ειρηνικό και προκαλώντας εκκενώσεις από τη Χαβάη στην Ιαπωνία.
Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος από το 2011. Tότε η δόνηση είχε φτάσει τα 9,1 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που σκότωσε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους.
Πηγή: Newsit.gr