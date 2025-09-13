Ισραηλινά σχέδια δολοφονίας των ηγετών της Χαμάς στο Κάιρο αποκαλύπτουν Αιγύπτιοι αξιωματούχοι

Ισραηλινά σχέδια για την εξόντωση ηγετών της Χαμάς στο Κάιρο αποκάλυψαν Αιγύπτιοι ανώτεροι αξιωματούχοι μιλώντας στο Middle East Eye.

«Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει εδώ και καιρό την εξόντωση ηγετών της Χαμάς στο Κάιρο, καθώς η Αίγυπτος είχε ήδη αποτρέψει μια προηγούμενη απόπειρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στην πόλη τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε στο MEE μια πηγή υψηλού επιπέδου από τον τομέα της ασφάλειας.

Οι δηλώσεις των Αιγύπτιων αξιωματούχων πραγματοποιήθηκαν μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη (9/9) που είχε ως στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα, αλλά αποτέλεσαν και απάντηση στις απειλές του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα στοχεύσει την ηγεσία της Χαμάς και σε άλλες χώρες. Μάλιστα προειδοποίησαν την ηγεσία του Ισραήλ πως οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα έχει δυναμική απάντηση.

«Οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής ηγετών της Χαμάς σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί από την Αίγυπτο ως παραβίαση της κυριαρχίας της και, κατά συνέπεια, ως κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, στην οποία δεν θα διστάσουμε να ανταποδώσουμε», δήλωσε η πηγή ασφαλείας.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι ηγετικά στελέχη της Χαμάς ζουν στην Αίγυπτο. H πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε αποκλειστικά στο MEE ότι αρκετά από αυτά τα στελέχη διαμένουν στη χώρα εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον τρέχοντα πόλεμο στη Γάζα, ωστόσο η ταυτότητα, ο αριθμός και η ακριβής τοποθεσία τους παραμένουν άγνωστα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την πηγή, οι αιγυπτιακές Αρχές έχουν παροτρύνει τους Ισραηλινούς ομολόγους τους να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να εργαστούν για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, αντί να παρασύρουν την περιοχή σε ατέρμονους πολέμους και κλιμακούμενες εντάσεις.

«Οι αιγυπτιακές-ισραηλινές σχέσεις είναι ήδη τεταμένες τους τελευταίους μήνες λόγω της αναποφασιστικότητας του Τελ Αβίβ όσον αφορά μια πιθανή εκεχειρία στη Γάζα», σημείωσε η πηγή.

Πηγή: ertnews.gr