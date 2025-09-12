ΗΠΑ: Ξεσπά ο φίλος της Ουκρανής που δολοφόνησε άστεγος σε τρένο - «Απαθείς οι συνεπιβάτες, η δικαστής τον είχε αφήσει ελεύθερο»

Ξέσπασε ο σύντροφος της Ουκρανής πρόσφυγα, που μαχαίρωσε άστεγος σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, κατά της δικαστού που είχε αφήσει ελεύθερο τον δολοφόνο της, εν αναμονή της δίκης του.

Συντετριμμένος ο ηλικίας 21 ετών Στάνισλαβ «Στας» Νικουλίτσια έσπασε τη σιωπή του μετά τον απρόκλητο φόνο της συντρόφου του, Ιρίνας Ζαρούτσκα, αναρτώντας την Τετάρτη στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του με την αδικοχαμένη Ουκρανή κοπέλα, ενώ ποζάρουν με μαγιό στον φακό με ένα emoji με ραγισμένη καρδιά.

Στα stories του στο Instagram o φίλος της νεαρής Ουκρανής αναδημοσιεύει κλιπ που επικρίνουν τη δικαστή Τερέζα Στόουκς για την απόφασή της να αφήσει ελεύθερο τον Ντεκάρλος Μπράουν επτά μήνες πριν επιτεθεί απρόκλητα με μαχαίρι στην 23χρονη σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, στις 22 Αυγούστου.

Η δικαστής άφησε ελεύθερο τον Μπράουν, κατά συρροή εγκληματία με πάνω από 12 προγενέστερες συλλήψεις, τον Ιανουάριο, χωρίς εγγύηση και με τη γραπτή του υπόσχεση ότι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Νικουλίτσια αναφέρθηκε σε μια άλλη ανάρτησή του στην απάθεια και των συνεπιβατών της Ουκρανής στο τρένο και αναδημοσίευσε ένα βίντεο με τη λεζάντα «γι' αυτό δεν έδωσαν όλο το βίντεο στη δημοσιότητα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, ο νεαρός συζούσε τον τελευταίο χρόνο στο Σάρλοτ με την αγαπημένη του, στη νεκρολογία της οποίας αναφέρεται ως «σύντροφος ζωής» της Ιρίνα. Μάλιστα, ο Νικουλίτσια πρόσθεσε στο προφίλ του στο Instagram ένα emoji με μανιτάρι, το αγαπημένο σύμβολο της αδικοχαμένης Ουκρανής, καθώς και μια ραγισμένη καρδιά.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι δήλωσε ότι το υπουργείο της θα ζητήσει να επιβληθεί η αυστηρότερη των ποινών στον δράστη, τη δολοφονική επίθεση του οποίου χαρακτήρισε «άμεσο αποτέλεσμα πολιτικών υπερβολικής επιείκειας, που θέτουν τους εγκληματίες πάνω από τους ενόχους».

«Δεν θα ξαναδεί ποτέ το φως της ημέρας ως ελεύθερος άνθρωπος», είπε η Μπόντι για τον δολοφόνο της νεαρής Ουκρανής.

