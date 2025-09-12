Δολοφόνος του Τσάρλι Κέρκ: Το FBI επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον

Συνελήφθη ο κύριος ύποπτος για την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και influencer Τσάρλι Κερκ, όπως επιβεβαίωσε και το FBI.

Στην ενημέρωση που προχώρησαν οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές, ανακοίνωσαν μόλις ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, γεννημένος το 2003 στην Γιούτα, έχει συλληφθεί και κρατείται από τις Αρχές για την δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή και influencer, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ κατά την διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη.

Η συνέντευξη τύπου του FBI ξεκίνησε με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο οποίος δηλώνει: «Τον πιάσαμε».

Ανέφερε ότι ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τον σερίφη ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα.

Στη συνέχεια, ο Κοξ περιέγραψε λεπτομερώς πώς οι Αρχές εντόπισαν τον ύποπτο για τη δολοφονία του 31χρονου Κερκ.

Ειδικότερα, ανέφερε πώς οι οι ερευνητές εξέτασαν βίντεο και εντόπισαν τον Ρόμπινσον να φτάνει με ένα όχημα, περίπου στις 08:29 τοπική ώρα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Όταν τον συνάντησαν οι ερευνητές στις 12 Σεπτεμβρίου, φορούσε ρούχα που ταιριάζουν με αυτά που φορούσε στο βίντεο, συμπεριλαμβανομένου ενός «απλού καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμων σορτς, ενός μαύρου καπέλου με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμων παπουτσιών».

Επιπλέον, ο Κοξ επεσήμανε ότι μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι τα τελευταία χρόνια ο 22χρονος είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος».

Μάλιστα, ανέφερε ότι το μέλος της οικογένειας θυμήθηκε ένα πρόσφατο περιστατικό, κατά το οποίο ο Ρόμπινσον ήρθε για δείπνο πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου και ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα ερχόταν στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, και μίλησε για τους λόγους για τους οποίους «δεν του άρεσε αυτός και οι απόψεις του».

Σύμφωνα με τον Κοξ, ο Ρόμπινσον είχε πει σε ένα μέλος της οικογένειας ότι «ο Kirk ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Ο Κοξ υποστήριξε ότι οι ερευνητές ανέκριναν τον συγκάτοικο του Ρόμπινσον, ο οποίος τους έδειξε μηνύματα μεταξύ αυτού και ενός λογαριασμού με το όνομα «Τάιλερ» στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Discord.

Τα μηνύματα από τον «Τάιλερ» ανέφεραν την ανάγκη να παραλάβει ένα τουφέκι από ένα σημείο παράδοσης, να το αφήσει σε έναν θάμνο, να παρακολουθεί την περιοχή όπου είχε αφήσει το τουφέκι και να αφήσει το όπλο τυλιγμένο σε μια πετσέτα, λέει ο Κοξ.

Λέει ότι τα μηνύματα ανέφεραν επίσης χάραξη σφαιρών, ένα σκοπευτικό και ότι το τουφέκι ήταν «μοναδικό».

Ο «Τάιλερ» ανέφερε επίσης στα μηνύματα ότι είχε αλλάξει ρούχα, προσθέτει ο Κοξ.

Επιπλέον, ο Κοξ ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν επαναληπτικό τουφέκι τυλιγμένο σε σκούρα πετσέτα, το οποίο έφερε βάση για διόπτρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, στους κάλυκες των σφαιρών βρέθηκαν χαράξεις. Σε έναν από αυτούς αναγραφόταν «Notices, bulges». Επιπλέον, σε τρεις κάλυκες υπήρχαν οι επιγραφές: «Ε, φασίστα! Πιάσε το!», «o bella ciao, bella ciao» και «αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι είναι υπερήφανος που μπορεί να σταθεί και να συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης για την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους γονείς, τη σύζυγο και τα παιδιά του Κερκ, λέγοντας ότι όλοι θα έχουν ρόλο στη διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης.

Ο Σπένσερ Κοξ, απέδωσε φόρο τιμής στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, το FBI και το κοινό για την εμπλοκή τους, που, όπως σημείωσε οδήγησε στη σύλληψη. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του υπόπτου Τάιλερ Ρόμπινσον, τα οποία «έκαναν το σωστό» παραδίδοντάς τον στις αρχές.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Θέλω όλοι να σκεφτόμαστε αυτούς καθώς προχωράμε στην απόδοση δικαιοσύνης».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο τόπος του εγκλήματος είναι «μεγάλος», αλλά «επεξεργάστηκε γρήγορα», γεγονός που του επέτρεψε «να περπατήσει στα βήματα που ακολούθησε ο ύποπτος».

Ο Πατέλ ανέφερε ότι έχουν κατασχεθεί και ήδη αξιολογηθεί ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ «χιλιάδες επιπλέον στοιχεία» βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ο σερίφης Μάικ Σμιθ είπε ότι ήταν μια «τεράστια, περίπλοκη και πολύ, πολύ γρήγορη έρευνα».

Παράλληλα, την χαρακτήρισε «πολύ κουραστική», πριν επαινέσει το επίπεδο συνεργασίας σε αυτή την υπόθεση και ευχαριστήσει το κοινό.

Επισήμανε ότι η αστυνομική κοινότητα και η οικογένεια Κερκ χρειάζονται προσευχές και υποστήριξη για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι σύντομα θα απαγγελθούν κατηγορίες στον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Πρόσθεσε ότι, σε αυτή τη φάση, δεν αναμένονται άλλες συλλήψεις.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον βρίσκεται κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα της περιοχής.

Το Fox News έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Τάιλερ Ρόμπινσον, μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Επιπλέον, ο κυβερνήτης της Γιούτα ανέφερε ότι οι φράσεις που υπάρχουν στους κάλυκες που βρέθηκαν αποκαλύπτουν τις προθέσεις του δράστη.

«Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κάλυκας αυτός, μαζί με άλλους, βρέθηκε δίπλα στο όπλο που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Κοξ χρησιμοποίησε τη συνέντευξη Τύπου για να απευθύνει έκκληση σχετικά με τη σημασία της ελευθερίας του λόγου και να καταδικάσει την πολιτική βία. «Τις τελευταίες 48 ώρες έχω θυμώσει όσο ποτέ άλλοτε», είπε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο FOXnews δήλωσε ότι με μεγάλη βεβαιότητα ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης είχε συλληφθεί και ανάμενε περισσότερες πληροφορίες από την επίσημη ενημέρωση που θα ακολουθούσε.

Παράλληλα, οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που, όπως είπαν, δείχνουν τον ύποπτο να διαφεύγει μετά τη δολοφονία. Ένα διαφορετικό βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του CNN έδειχνε το άτομο που ταίραιζε στην περιγραφή του υπόπτου να περπατά σε κατοικημένη περιοχή κοντά στον τόπο του εγκλήματος πριν από τους πυροβολισμούς, ενώ εντοπίστηκε και το όπλο του.

Οι αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των πολιτών και προσέφεραν αμοιβή έως 100.000 δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στην αναγνώριση και τη σύλληψη του δράστη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και ο κυβερνήτης της Γιούτα, ο δολοφόνος πρέπει να τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών, καθώς η θανατική ποινή ισχύει στην συγκεκριμένη πολιτεία όπου έλαβε χώρα το φρικτό έγκλημα.

