Ο Tyler Robinson είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κιρκ – Το ομολόγησε στον πατέρα του και εκείνος τον κατέδωσε

Ένας 22χρονος, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να είναι ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας με θύμα τον συντηρητικό Τσάρλι Κιρτ, την ώρα που ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στον κόσμο, σε πανεπιστήμιου στην Γιούτα την Τετάρτη (10/9/25).

«Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ταυτοποιηθεί ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον» αναφέρει η Daily Mail για το έγκλημα με θύμα τον Κιρτ στη Γιούτα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωνε βέβαιος σε συνέντευξή του στο SkyNews ότι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κιρτ είναι στα χέρια των αρχών.

«Ελπίζω να τιμωρηθεί με την θανατική ποινή» είχε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον άνδρα, που φέρεται να δολοφόνησε τον συντηρητικό Τσάρκλι Κέρκ που ήταν υποστηρικτής του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Κερκ «το καλύτερο άτομο», ενώ κατακεραύνωσε τον δράστη.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

«Αυτό που έκανε, στον Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που, δεν του άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν» είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην συνέντευξή του ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την θανατική ποινή για τον σκοπευτή του Κερκ. «Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον ύποπτο κατέδωσε στην Αστυνομία ένας κοντινός του άνθρωπος. Αργότερα, το CNN μετέδωσε ότι ο άνδρας ομολόγησε στον πατέρα του και εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ερωτηθείς εάν ο πυροβολισμός του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», μεμονωμένη περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε παρακολουθήσει βίντεο του θανάτου του Κερκ μετά τη δημοσίευση πολλών κλιπ από τον πυροβολισμό του Κερκ στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα να το παρακολουθήσω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι. Θέλω να πω, άκουσα, άκουσα αρκετά - δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι έτσι».

Πηγή: newsit.gr