Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει με υψωμένες γροθιές ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ. Στο επίμαχο οπτικό υλικό, φαίνεται ένας άνδρας ανάμεσα στο πλήθος να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

Ειδικότερα, το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με μακριά μαλλιά, μούσια, μαύρη μπλούζα και τζόκεϊ καπέλο φορεμένο ανάποδα να σηκώνει τις γροθιές του και να επευφημεί, τη στιγμή αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον 31χρονο Τσάρλι Κερκ. Τα πυρά τον βρήκαν στον λαιμό ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University.

Ο εν λόγω άνδρας, ακούγεται επίσης να φωνάζει «USA, USA, USA!», επαναλαμβάνοντας το σύνθημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός. Μάλιστα τη στιγμή που άλλοι θεατές έπεφταν στο έδαφος για να προστατευτούν μετά τον πυροβολισμό, εκείνος παρέμεινε όρθιος.

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού ήταν ο σκοπευτής και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έχει πέσει στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος χρήστης σχολίασε «Αυτός ο τύπος πανηγύρισε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δεν έχω άλλα λόγια». «Πόσο ψυχοπαθής πρέπει να είσαι για να πανηγυρίζεις ενώ ο Τσάρλι Κερκ αιμορραγεί και πεθαίνει, την ώρα που άλλοι ουρλιάζουν και τρέμουν από φόβο;» πρόσθεσε κάποιος τρίτος.

Την ίδια στιγμή, ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο άνδρας που φαίνεται να πανηγυρίζει στα πλάνα, αλλά επέμεινε πως το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρευρέθηκε στη συζήτηση ως υποστηρικτής που υπερασπίζεται «όλα όσα αντιπροσώπευε ο Τσάρλι».

«Υπάρχει πολλή οργή εναντίον μου»

«Υποσχέθηκα να μιλήσω, αλλά μόνο μετά από σιωπή και μόνο σε δύο άτομα. Έχω ήδη εξασφαλίσει το ένα, το άλλο θα έρθει. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω σε όλα όσα έρχονται, αλλά δεν είναι δυνατό, οπότε συγχωρέστε με. Υπάρχει πολλή οργή εναντίον μου, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα καταλάβετε όταν μιλήσω και περιμένω με ανυπομονησία να επιστρέψει η σιωπή. Μερικοί είναι αναστατωμένοι επειδή χαμογελάω, άλλοι επειδή φωνάζω και άλλοι επειδή δεν έχουν ακόμα τις πληροφορίες.

Για όλα όσα εκπροσωπούσε ο Τσάρλι, ήμουν εκεί για αυτόν, όχι για τα λόγια του. Ήθελα απλώς να τον γνωρίσω. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι και δεν είναι δίκαιο να με κρίνετε από ένα επεξεργασμένο βίντεο. Δεν θα το ευχόσασταν για τον εαυτό σας. Σας παρακαλώ».

Πηγή: ethnos.gr