Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ποια ήταν η Ουκρανή με «τη χρυσή καρδιά» που μαχαιρώθηκε από άστεγο τον οποίο δεν γνώριζε

«Ερωτευμένη με το αμερικανικό όνειρο» ήταν η Ουκρανή πρόσφυγας Ιρίνα Ζαρούτσκα, την οποία μαχαίρωσε και σκότωσε άστεγος μέσα σε τρένο. Το περιστατικό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας τον περασμένο μήνα προκαλεί σοκ.

Ο 34χρονος δράστης της απρόκλητης στυγερής δολοφονίας, Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τού άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση θανάτου σε σύστημα μαζικών συγκοινωνιών, που επισύρει ακόμη και την εσχάτη των ποινών.

Η 23χρονη Ουκρανή, που ζούσε την τελευταία τριετία στη Βόρεια Καρολίνα, είχε ενσωματωθεί στην κοινότητα του Χάντερσβιλ, όπως φάνηκε και από την παρουσία άνω των 100 ατόμων στην κηδεία της.

Η φρίκη του πολέμου στο Κίεβο

Η Ζαρoύτσκα είχε αποφοιτήσει από το Synergy College στο Κίεβο, απ’ όπου πήρε το δίπλωμά της ως συντηρήτρια έργων Τέχνης. «Μοιραζόταν γενναιόδωρα τη δημιουργικότητά της, χαρίζοντας έργα της σε φίλους και συγγενείς. Λάτρευε τη γλυπτική, αλλά και τον σχεδιασμό ρούχων», αναφέρουν συγγενείς της Ουκρανής στη νεκρολογία της.

Ζούσε στην ουκρανική πρωτεύουσα μέχρι τον Αύγουστο του 2022, όταν για να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου μάζεψε τις βαλίτσες της και μαζί με τη μητέρα της, τον αδελφό της και την αδελφή της πήγαν στην Αμερική. Μέχρι τον περασμένο Μάιο ζούσαν στο σπίτι του θείου της στη Βόρεια Καρολίνα.

«Αυτό που μας ώθησε να τους βγάλουμε από την Ουκρανία, ήταν μια φωτογραφία, όπου τους είδαμε αγκαλιασμένου σε ένα καταφύγιο κοντά στο διαμέρισμά τους στο Κίεβο. Δεν ήθελα να έρθουν σε αυτή τη χώρα και να γίνουν βάρος. Ήθελαν να έρθουν για να χτίσουν μια νέα ζωή», είπε ο θείος της στο περιοδικό People.

Η φίλη της, Λόνι, περιέγραψε στο τοπικό δίκτυο WCNC τους καθημερινούς βομβαρδισμούς που βίωνε η Ζαρούτσκα στην Ουκρανία και την αγωνία του να μην ξέρεις «αν θα ζεις αύριο». Κανένας, όμως, δεν περίμενε να αφήσει η Ουκρανή σε τόσο νεαρή ηλικία την τελευταία της πνοή στο Σάρλοτ. «Είναι πολύ θλιβερό που υπάρχει τόσο κακό σήμερα στην κοινωνία μας», είπε η Λόνι.

Η Ιρίνα αγαπούσε τα ζώα και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδια των γειτόνων της. Πολλοί την θυμούνται να κάνει τη βόλτα της στη γειτονιά με ένα χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό της. Από το 2023 μέχρι το 2025 φοίτησε στο Rowan -Cabarrus Community College, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε πιτσαρία.

«Χάσαμε όχι μόνον μια απίστευτη συνάδελφο, αλλά και μια πραγματική φίλη. Ιρίνα, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο μας λείπεις», ανέφερε η διεύθυνση της πιτσαρίας σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τη φρίκη του πολέμου στην πατρίδα της, η Ζαρούτσκα είχε «χρυσή καρδιά», δήλωσε οικογενειακός φίλος στο WCNC. «Ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να στηρίξει. Μια γλυκιά καρδιά. Αρρωσταίνω στη σκέψη ότι τη χάσαμε», είπε η φίλη της, Λόνι.

Το αμερικανικό όνειρο της Ιρίνα

Η Ζαρούτσκα ήθελε να γίνει βοηθός κτηνιάτρου και, πέρα από τη δουλειά της στην πιτσαρία, παρακολουθούσε μαθήματα σε κοινοτικό κολέγιο για να βελτιώσει τα αγγλικά της, ενώ έκανε και μαθήματα οδήγησης.

Η αδικοχαμένη Ουκρανή αποταμίευε, μάλιστα, χρήματα για να αγοράσει το πρώτο της αυτοκίνητο, καθώς θα έπαιρνε την άδεια οδήγησης τον επόμενο μήνα. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματά της ο θείος της τη ρώτησε πώς τα περνούσε και εκείνη δήλωσε περήφανη που μάθαινε οδήγηση και θα αγόραζε αυτοκίνητο. «Το πρώτο της ταξίδι θα το έκανε μέχρι το σπίτι μας για να δει τη γυναίκα μου και μένα», είπε.

Ο αδόκητος χαμός της βύθισε στη θλίψη την οικογένειά της. Ο πατέρας της δεν μπόρεσε να παραστεί αυτοπροσώπως στην κηδεία της και την παρακολούθησε μέσω FaceTime σπαράζοντας από τον πόνο μαζί με τη μητέρα της.

Η ουκρανική πρεσβεία προσφέρθηκε να βοηθήσει για τη μεταφορά της σορού της 23χρονης Ουκρανής στην πατρίδα της, αλλά η οικογένειά της αρνήθηκε - μια ακόμη «απόδειξη, όπως λέει ο θείος της, «για το πόσο είχε ερωτευτεί η Ιρίνα το αμερικανικό όνειρο».

