Η NASA ίσως ανακάλυψε την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ίχνους ζωής στον Άρη

Μια ανακάλυψη που έχει συγκλονίσει την επιστημονική κοινότητα φαίνεται πως μπορεί να φέρει νέα δεδομένα στην ερώτηση που βασανίζει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;

Η NASA ανακοίνωσε πως ένας βράχος που συλλέχθηκε το 2024 από το ρόβερ Perseverance ίσως περιέχει το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι υπήρξε ζωή στον Άρη.

Το δείγμα, με την ονομασία Sapphire Canyon, εντοπίστηκε σε μια αρχαία κοιλάδα που κάποτε φιλοξενούσε νερό. Η περιοχή αυτή, γνωστή ως Neretva Vallis, οδηγεί μέσα στον κρατήρα Jezero, όπου κάποτε υπήρχε λίμνη. Στον βράχο διακρίνονται παράξενα μαύρα στίγματα, τα λεγόμενα leopard spots και ίχνη οργανικών ενώσεων, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν εύκολα με καθαρά γεωλογικές διεργασίες.

Μετά από ένα χρόνο επιστημονικής μελέτης και αξιολόγησης, οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature, δηλώνοντας ότι δεν έχουν βρει άλλη πειστική εξήγηση για την προέλευση αυτών των χαρακτηριστικών. Όπως είπε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy:

«Αυτή μπορεί να είναι η πιο καθαρή ένδειξη ζωής που έχουμε βρει ποτέ στον Άρη».

Ο βράχος φαίνεται να περιέχει οργανικά υλικά, όπως σίδηρο, ασβέστιο, και φώσφορο, ουσίες που πιθανόν σχηματίστηκαν με τη βοήθεια νερού. Οι επιστήμονες λένε ότι τέτοιες συνθήκες στη Γη, συχνά σχετίζονται με την ύπαρξη μικροβίων.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν μπορούν ακόμη να πουν με σιγουριά πως πρόκειται για αποτύπωμα ζωής. Για να υπάρξει οριστική απάντηση, το δείγμα θα πρέπει να επιστρέψει στη Γη, κάτι που παραμένει αβέβαιο, καθώς η NASA αντιμετωπίζει προβλήματα χρηματοδότησης για μελλοντικές αποστολές επιστροφής δειγμάτων.

