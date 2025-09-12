Υεμένη: 46 νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις των Χούθι

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχές των Χούθι.

Ο απολογισμός των ισραηλινών βομβαρδισμών αυτής της εβδομάδας εναντίον περιοχών ελεγχόμενων από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έγινε ακόμη βαρύτερος, καθώς αυξήθηκε στους 46 νεκρούς, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής οι αρχές του σιιτικού ένοπλου κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, το κίνημα, μετά τα πλήγματα, «απάντησε» με νέα επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 165, ανέφερε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, τονίζοντας πως ο απολογισμός αυτός δεν είναι ακόμη οριστικός. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 35 νεκρούς και 131 τραυματίες.

«Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα. Σε όποιον μας επιτίθεται, θα επιτιθέμεθα», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις επιδρομές στην Υεμένη.

Μερικές ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο στρατός του ανακοίνωνε πως η αεροπορία αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Πηγή: newsbomb.gr