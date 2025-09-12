ΗΠΑ: Σε κατάσταση αποκλεισμού η Ναυτική Ακαδημία στο Μέριλαντ – Αναφορές για πυροβολισμούς

Σε κατάσταση lockdown η Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άναπολις του Μέριλαντ

Η Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άναπολις του Μέριλαντ τέθηκε σε κατάσταση lockdown το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από πληροφορίες για παρουσία ενόπλου εντός των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο ύποπτος είναι πρώην δόκιμος που είχε αποβληθεί πρόσφατα από την Ακαδημία. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι φορούσε στολή αστυνομικού και κινούνταν στους χώρους των κοιτώνων, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για πυροβολισμούς στο Bancroft Hall, το κτήριο όπου διαμένουν οι δόκιμοι.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Αξιωματούχος της Ακαδημίας μετέφερε στο Fox News ότι ο ένοπλος «χτυπούσε πόρτες στους κοιτώνες, παριστάνοντας τον αστυνομικό».

Η διοίκηση της Ακαδημίας ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός ξεκίνησε γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα, σε συνεργασία με την αστυνομία και τη ναυτονομία, για καθαρά προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Το Bancroft Hall φιλοξενεί περισσότερους από 4.000 δόκιμους, που προετοιμάζονται να στελεχώσουν το Αμερικανικό Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών.

Την πληροφορία για τον αποκλεισμό επιβεβαίωσαν σε ανάρτησή τους στο Facebook οι τοπικές αρχές του Άναπολις. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη της κατάστασης.

Πηγή: newsbomb.gr