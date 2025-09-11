Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του - Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες άνδρα που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University.
Σε ανάρτησή του στο Χ, το ομοσπονδιακό γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε: «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».
FBI: «Καλό βίντεο» με τον ύποπτο
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη τις τελευταίες 24 ώρες, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι διαθέτουν υλικό βίντεο υψηλής ποιότητας που καταγράφει τον ύποπτο.
Το FBI καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα, τονίζοντας ότι κάθε στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στην έρευνα.
Πηγή: Ethnos.gr