Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του - Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του – Οι Αρχές ζητούν τη βοήθεια των πολιτών

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες άνδρα που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το ομοσπονδιακό γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε: «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».

FBI: «Καλό βίντεο» με τον ύποπτο

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη τις τελευταίες 24 ώρες, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι διαθέτουν υλικό βίντεο υψηλής ποιότητας που καταγράφει τον ύποπτο.

Το FBI καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα, τονίζοντας ότι κάθε στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στην έρευνα.

Πηγή: Ethnos.gr