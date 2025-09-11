Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη», λέει το FBI

«Εντοπίστηκε το όπλο του δράστη» αναφέρει το FBI σε ανακοίνωσή του για την έρευνα - Αναπάντητα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στην ομιλία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή.

Ο δράστης που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, έναν από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της αμερικανικής συντηρητικής νεολαίας, παραμένει ασύλληπτος. Ο 31χρονος ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA έπεσε νεκρός από σφαίρα στον λαιμό, την ώρα που μιλούσε μπροστά σε πλήθος φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη και γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI κατά την τελευταία ενημέρωση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η βολή προήλθε από την κορυφή του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν ο Κερκ.

Οι αποκαλύψεις για τα μέτρα φύλαξης έχουν προκαλέσει σφοδρή κριτική. Παρά το γεγονός ότι ο Κερκ θεωρείτο στενά συνδεδεμένος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συχνά αποτελούσε στόχο επικρίσεων, στην εκδήλωση βρέθηκαν μόλις έξι αστυνομικοί σε εμφανή παρουσία, καθώς και λίγοι ένστολοι με πολιτικά ρούχα ανάμεσα στο κοινό. Ο ίδιος ο ακτιβιστής είχε ομάδα ασφαλείας, με την οποία οι Αρχές βρίσκονταν σε επικοινωνία.

Ωστόσο, μάρτυρες κατέθεσαν πως δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στην είσοδο. Ο Τάιλερ ΜακΓέτινγκεν, που παρακολούθησε την ομιλία, δήλωσε στο NBC News: «Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου. Ο καθένας μπορούσε να περάσει χωρίς κανένα εμπόδιο». Άλλοι παρευρισκόμενοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων και ότι η πρόσβαση στον χώρο ήταν ανεξέλεγκτη.

Το πανεπιστήμιο όπου πραγματοποιήθηκε η ομιλία διαθέτει επιτροπή που αξιολογεί την ασφάλεια εκδηλώσεων «υψηλής σημασίας». Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η εκδήλωση του Κερκ εντάχθηκε σε αυτήν την κατηγορία.

Η 25χρονη φοιτήτρια Άφτον Μίλερ, μέλος της Turning Point USA, επιβεβαίωσε ότι η παρουσία της ασφάλειας ήταν ανύπαρκτη: «Μπήκαμε με μια φίλη μου χωρίς κανένα έλεγχο. Ένας υπάλληλος του πανεπιστημίου απλώς μας είπε να βρούμε θέση με σειρά προτεραιότητας». Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται στον εντοπισμό του άνδρα που εθεάθη να τρέχει στην ταράτσα, ενώ οι πιέσεις προς τις διοικήσεις του πανεπιστημίου και τις τοπικές αρχές για τα σοβαρά κενά ασφαλείας εντείνονται.

«Εγώ και οι φίλοι μου περνάγαμε καλά ακούγοντας τι γινόταν και ξαφνικά το είδαμε, ακούσαμε μια δυνατή κραυγή, ένα δυνατό κρότο και μετά είδα το σώμα του να πέφτει σαν σε αργή κίνηση», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.

Ο Πόρτερ ΛαΦέρμπερ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «μεγάλο θαυμαστή» του Κερκ και βρισκόταν στη συγκέντρωση, είπε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι βρισκόταν περίπου 15 μέτρα μακριά από τον Κερκ.

«Καθόμουν εκεί και τον έβγαζα βίντεο και όταν σταμάτησα, ακριβώς τότε άκουσα τον πυροβολισμό», είπε. «Δεν συνειδητοποιείς πραγματικά τι έχει συμβεί μέχρι να συμβεί. Ο Τσάρλι έπεσε από το σκαμνί του, όλοι άρχισαν να πανικοβάλλονται», συμπλήρωσε.

Ο ΛαΦέρμπερ είπε ότι κρύφτηκε πίσω από έναν τσιμεντένιο τοίχο και μετά από περίπου ένα λεπτό «χωρίς να ακούσω άλλο πυροβολισμό, σηκώθηκα και έτρεξα προς το πλησιέστερο κτίριο που μπορούσα να δω».

Μια αυτόπτης μάρτυρας που ονομάζεται Ντανιέλ είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι βρισκόταν περίπου 5 μέτρα μακριά από τον Κερκ όταν δολοφονήθηκε. «Ήταν φρικτό», είπε. «Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν κραυγές και το μόνο που μπορούσα να δω ήταν ανθρώπους να τρέχουν και τότε σκέφτηκα, "δεν είναι ασφαλές να τρέξεις. Δεν είναι ασφαλές να σηκωθείς"... Και το μόνο πράγμα που έλεγα ήταν: "Σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου", γιατί δεν ήθελα να πεθάνω».

