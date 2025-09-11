Είναι αυτός ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ; Βίντεο δείχνει άνδρα να τρέχει σε ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δολοφόνου του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Νέο βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τρέχει σε κοντινή ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς.

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης των πυροβολισμών που έπεσαν την Τετάρτη (10.09.2025) στη Γιούτα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός, ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Το μοναδικό στοιχείο που έχουν για την ώρα οι Αρχές φέρεται να είναι μια φιγούρα που έχει καταγραφεί σε ταράτσα απέναντι από το σημείο στο οποίο μιλούσε ο Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή στο προαύλιο πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Breaking: Video shows an individual running on a nearby rooftop after Charlie Kirk assassination. pic.twitter.com/Q4g9zxIust — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 10, 2025

Ο Κερκ δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μιλούσε μπροστά σε περίπου 3.000 άτομα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία φορά από κοντινή ταράτσα σε μια «στοχευμένη επίθεση».

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ να μιλάει στο κοινό του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως «μόνο ένα άτομο εμπλέκεται στη δολοφονία» και χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «πολιτική δολοφονία».

Ακόμα ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει δύο άνδρες να στεκονται πίσω από τον Κερκ και να κάνουν κάποιες «περίεργες κινήσεις» πριν ο ακτιβιστής πέσει νεκρός.

Την ίδια ώρα, δριμεία είναι η κριτική που ασκείται για την απουσία μέτρων ασφαλείας στην ομιλία του 31χρονου και πατέρα δύο παιδιών, που θεωρείτο η φωνή του Τραμπ στη νεολαία των ΗΠΑ.

Πηγή: newsit.gr