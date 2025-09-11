Βόμβα από Welt: Ρωσικά drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ, 265 χιλιόμετρα μέσα στην Πολωνία!

Σε αποκάλυψη «βόμβα» προχώρησε η γερμανική εφημερίδα Die Welt, με φόντο την κλιμάκωση που προκάλεσαν οι μαζικές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου.

Η γερμανική εφημερίδα, επικαλούμενη ανώτατο αξιωματούχο του NATO, ανέφερε πως η βασική εκτίμηση είναι πως πέντε από τα 19 ρωσικά drones στόχευαν σε βάση της Συμμαχίας βαθιά μέσα (265 χιλιόμετρα) στο πολωνικό έδαφος, που εφοδιάζει με πολεμικό υλικό την Ουκρανία. Σε αυτά τα 5 drones συγκεντρώθηκε ο σχεδιασμός αναχαίτησης από τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones καταρρίφθηκαν από αεροσκάφη (F-35) της Ολλανδίας.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τα όσα δήλωσε η κυβέρνηση της Ρωσίας, μέσω διαρροών, αφού δεν έχει υπάρχει προς το παρόν επίσημες δηλώσεις. Η Μόσχα επιμένει πως δεν υπήρξε πρότερος σχεδιασμός της επίθεσης, και αποδίδουν τα όσα συνέβησαν στη χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον Guardian μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι οι συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μαχητικά αεροσκάφη Typhoon, στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης αποστολής εναέριας αστυνόμευσης, με στόχο την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Τι είπε ο Τουσκ

Ο Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε το περιστατικό «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» και υπογράμμισε ότι «η κατάσταση είναι σοβαρή», δηλώνοντας ότι η Πολωνία είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει σε κάθε πιθανό σενάριο. Η Ρωσία από την πλευρά της αρνήθηκε τις κατηγορίες, με το υπουργείο Άμυνας να αναφέρει πως δεν έχει σκοπό να πλήξει στόχους στο πολωνικό έδαφος, ενώ ο Ρώσος πρέσβης στην Πολωνία χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες».

Η Πολωνία επικαλέστηκε το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τη Συμμαχία. Αυτή είναι μια σπάνια διαδικασία, η οποία έχει ενεργοποιηθεί μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέτρεψε το ΝΑΤΟ να αντιδράσει δυναμικά στην παραβίαση, τονίζοντας ότι η Ρωσία συνεχώς "δοκιμάζει τα όρια της υπομονής των Δυτικών χωρών". Ταυτόχρονα, ζήτησε από τις γειτονικές χώρες να αναχαιτίζουν τα ρωσικά drones και τους πυραύλους που στοχεύουν την Ουκρανία.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν προγραμματίσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, γεγονός που έχει δημιουργήσει ανησυχίες στην περιοχή. Παράλληλα, η Πολωνία έχει κλείσει τα χερσαία σύνορα με τη Λευκορωσία, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ethnos.gr