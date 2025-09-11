Τρόμος στο Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στο Γυμνάσιο Evergreen, σε μια γειτονική περιοχή του Ντένβερ, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον δύο άλλων μαθητών, προτού γυρίσει το όπλο στον εαυτό του. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης απεβίωσε από τα τραύματά του.

Το συμβάν συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην Evergreen, μια δασώδη τοποθεσία στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του σχολείου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, Jacki Kelley, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ένοπλο μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που έφτασαν. «Κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», δήλωσε.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ξυπνώντας τις τραγικές αναμνήσεις από την αιματηρή επίθεση στο Γυμνάσιο Columbine, που επίσης βρίσκεται στην κομητεία Τζέφερσον, όπου 14 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους το 1999.

NEW: A student who authorities say opened fire at his Colorado high school, wounding two classmates and then turning the gun on himself, has died, according to the local sheriff's office.https://t.co/1rxydt0CkG — ABC News (@ABC) September 11, 2025

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο St. Anthony. Όπως δήλωσε το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο διευθυντής τραύματος, Dr. Brian Blackwood, ένας από τους μαθητές νοσηλεύεται "εκτός κινδύνου, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του". Δεν δόθηκαν επιπλέον λεπτομέρειες, ούτε οι ηλικίες των θυμάτων.

Το Λύκειο Evergreen φιλοξενεί πάνω από 900 μαθητές και είναι τοποθετημένο σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Evergreen που έχει 9.300 κατοίκους.

Πηγή: Ethnos.gr