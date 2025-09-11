Τρόμος στο Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Το συμβάν συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην Evergreen, μια δασώδη τοποθεσία στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του σχολείου.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, Jacki Kelley, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ένοπλο μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που έφτασαν. «Κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», δήλωσε.
Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ξυπνώντας τις τραγικές αναμνήσεις από την αιματηρή επίθεση στο Γυμνάσιο Columbine, που επίσης βρίσκεται στην κομητεία Τζέφερσον, όπου 14 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους το 1999.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο St. Anthony. Όπως δήλωσε το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο διευθυντής τραύματος, Dr. Brian Blackwood, ένας από τους μαθητές νοσηλεύεται "εκτός κινδύνου, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του". Δεν δόθηκαν επιπλέον λεπτομέρειες, ούτε οι ηλικίες των θυμάτων.
Το Λύκειο Evergreen φιλοξενεί πάνω από 900 μαθητές και είναι τοποθετημένο σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Evergreen που έχει 9.300 κατοίκους.
