Ισραηλινός παρουσιαστής άνοιξε σαμπάνιες για την επίθεση στην Ντόχα: «Να εξοντωθούν οι εχθροί μας»

Ισραηλινός παρουσιαστής πανηγύρισε για το χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανοίγοντας σαμπάνιες.

Το Ισραήλ ανατίναξε χθες κτίριο στην περιοχή Κατάρα, στο οποίο βρίσκονταν πολιτικά στελέχη της Χαμάς. Το χτύπημα συνιστά παραβίαση της αυτοδιάθεσης των Καταριανών και εγείρει τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής.

🍾 Israeli TV host celebrates Qatar bombing with champagne and sweets



On air during the daily talk show "The Patriots," a bottle of sparkling wine was opened to lively music and the applause of the audience.



Many countries and international organizations have strongly condemned… pic.twitter.com/c94Og8VZvy — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «The Patriots», Yinon Magal, που προβάλλεται στο φιλικό στο κόμμα του Νετανιάχου Κανάλι 14, φαίνεται πως έμεινε ιδιαιτέρως ικανοποιημένος με το νέο «κατόρθωμα »των IDF. Έτσι στην έναρξη της εκπομπής άνοιξε σαμπάνια, κέρασε γλυκά το κοινό και έκανε και πρόποση. «Είθε ο Θεός να τους ευλογεί και ας ελπίσουμε ότι όλοι εκεί θα εξοντωθούν και ότι όλοι οι εχθροί θα εξοντωθούν», είπε.

Το χτύπημα ήρθε σε απάντησε στην επίθεση σε λεωφορείο με 6 νεκρούς που ανέλαβε η Χαμάς,. Στο κτίριο που χτύπησαν οι ισραηλινοί ήταν στελέχη που ηγούνται τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: Ethnos.gr