Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή

Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής και κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης Turning Point USA, έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σύλληψη υπόπτου. Οι αρχές διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα εκφράσει την εκτίμησή του για τον Κερκ, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων υπέρ του στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους. Ο θάνατος του Κερκ αποτελεί πλήγμα για την αμερικανική συντηρητική πολιτική σκηνή και έχει προκαλέσει σοκ στους υποστηρικτές του σε ολόκληρη τη χώρα.

