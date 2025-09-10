Σοκ στις ΗΠΑ: Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα

Ο Τσάρλι Κερκ 31 ετών, ιδρυτής του Turning Point USA και μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον συντηρητικό χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχθηκε πυροβολισμούς σήμερα, Τετάρτη (10/9) σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κερκ δέχθηκε μια σφαίρα στον λαιμό και διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη, αλλά από τα πρώτα στοιχεία της απόπειρας δολοφονίας φαίνεται ότι έχασε αρκετό αίμα.

Ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Utah Valley, παρά το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η αστυνομία είχε συλλάβει κάποιον και διερευνώνται τα κίνητρά του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, Σκοτ Τρότερ η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το άτομο που συνελήφθη μετά τον πυροβολισμό δεν ήταν ο δράστης.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς, αλλά δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Το πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας», δήλωσε ακόμα ο Τρότερ.

Ο Κερκ έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές φωνές της συντηρητικής ατζέντας, με εκατομμύρια ακροατές μέσω της καθημερινής του εκπομπής και των social media. Διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόανλτ Τραμπ, τους γιους του και τον ευρύτερο κύκλο του, και είναι συχνός επισκέπτης του Λευκού Οίκου και του Mar-a-Lago.

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, το Κογκρέσο και το Δημοκρατικό Κόμμα έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Η στιγμή του πυροβολισμού (προσοχή σκληρές εικόνες)

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ότι ο Κερκ έκανε μία παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και «από ό,τι γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις».

Το Fox News ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το AP είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

To περιστατικό επιβεβαίωσε κι ένας εκπρόσωπος του Κερκ μιλώντας στο το Fox News. «Ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Η κατάστασή του είναι άγνωστη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο του συμβάντος που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό. Ο Κερκ φαίνεται να κινεί για λίγο το χέρι του προς το λαιμό του καθώς πέφτει από την καρέκλα του, ενώ αιμορραγεί.

«Ένας πυροβολισμός ακούστηκε από ένα κοντινό κτήριο και έχουμε συλλάβει έναν ύποπτο», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στο Reuters. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο μόνο ένας πυροβολισμός έλαβε χώρα.

«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley», ανέφερε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους επηρεάστηκαν», προσέθεσε.

Στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Τσάρλι Κερκ είναι οπαδός του προέδρου των ΗΠΑ και θεωρείται εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς σκληροπυρηνικών δεξιών, των Ρεπουμπλικανών του MAGA (Make America Great Again).

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς. Ένας σπουδαίος άνθρωπος από την κορυφή ως τα νύχια. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η εμφάνιση του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας του Γιούτα την Τετάρτη ήταν η πρώτη στάση της περιοδείας «American Comeback Tour» της Turning Point USA σε 14 πόλεις.

Ο Κερκ ταξίδευε με ιδιωτική ομάδα ασφαλείας, όπως δήλωσε στο CNN ένας βοηθός της Turning Point USA που ταξίδευε μαζί του, είτε μιλούσε σε μεγάλες συγκεντρώσεις όπως αυτή σήμερα στο Όρεμ του Γιούτα είτε σε μικρότερες εκδηλώσεις.

Ο βοηθός είπε ακόμα ότι η αστυνομία του πανεπιστημίου και οι τοπικές αρχές παρείχαν επίσης ασφάλεια στη συγκέντρωση που προσέλκυσε χιλιάδες άτομα.

Η περιοδεία American Comeback Tour περιλάμβανε το χαρακτηριστικό «Prove Me Wrong Table» του Κερκ με το οποίο προτρέπει όσους διαφωνούσαν μαζί του να συζητήσουν ένα θέμα.

Η περιοδεία του είχε προγραμματιστεί να κάνει στάσεις στο Κολοράντο, τη Μινεσότα, τη Βιρτζίνια, τη Μοντάνα και άλλες πολιτείες.

Ο πρώην βουλευτής της Γιούτα Τζέισον Τσαφέτς, ένας Ρεπουμπλικάνος που βρισκόταν στην εκδήλωση, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και είδε τον Κερκ να γυρίζει πίσω.

«Φάνηκε σαν να ήταν ένας κοντινός πυροβολισμός», είπε ο Τσαφέτς, ο οποίος φαινόταν συγκλονισμένος καθώς μιλούσε.

Είπε ότι υπήρχε ελαφριά αστυνομική παρουσία στην εκδήλωση και ότι ο Κερκ είχε κάποια ασφάλεια, αλλά όχι αρκετή.

«Η Γιούτα είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέρη στον πλανήτη», είπε. «Και έτσι δεν έχουμε τέτοια πράγματα».

Πηγή: ertnews.gr